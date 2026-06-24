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(VIDEO) Del ocultismo a la fe: el camino de conversión de Alexandra

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Guillermo Arévalo - Urška Leskovšek - publicado el 24/06/26
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Tras una experiencia con una supuesta sanadora, Alexandra comenzó a sufrir intensos ataques de pánico. En medio de la desesperación descubrió la Biblia y encontró un camino de fe que transformó su vida

Muchas personas se acercan al ocultismo buscando respuestas, consuelo o sanación. Alexandra fue una de ellas. Lo que comenzó como una búsqueda espiritual terminó convirtiéndose en una experiencia que la llevó al límite. Sin embargo, en medio de la angustia y el miedo, encontró en la Biblia una respuesta que cambiaría para siempre el rumbo de su vida.

Shutterstock

"Entonces todos mis miedos desaparecieron. Miedo a la muerte, miedo a las fuerzas del mal". Admite que la angustia previa fue muy intensa: "Incluso sentí una especie de guía externa, y eso me pesaba mucho. Dios me sacó de esa oscuridad y me liberó por completo", declaró.

Conoce su testimonio completo en este video.

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