(VIDEO) Del ocultismo a la fe: el camino de conversión de Alexandra

Tras una experiencia con una supuesta sanadora, Alexandra comenzó a sufrir intensos ataques de pánico. En medio de la desesperación descubrió la Biblia y encontró un camino de fe que transformó su vida

Muchas personas se acercan al ocultismo buscando respuestas, consuelo o sanación. Alexandra fue una de ellas. Lo que comenzó como una búsqueda espiritual terminó convirtiéndose en una experiencia que la llevó al límite. Sin embargo, en medio de la angustia y el miedo, encontró en la Biblia una respuesta que cambiaría para siempre el rumbo de su vida.

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"Entonces todos mis miedos desaparecieron. Miedo a la muerte, miedo a las fuerzas del mal". Admite que la angustia previa fue muy intensa: "Incluso sentí una especie de guía externa, y eso me pesaba mucho. Dios me sacó de esa oscuridad y me liberó por completo", declaró.