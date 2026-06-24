¿Nació Juan el Bautista libre del pecado original?

La duda sobre si Juan el Bautista nació sin pecado original está directamente relacionada con la Visitación de la Santísima Virgen María a santa Isabel

La liturgia de la Iglesia solo celebra tres nacimientos a lo largo de todo el año: el de Jesús, el de la Virgen María y el de San Juan Bautista. Muchos sostienen que una de las razones por las que se ha elegido a Juan Bautista está relacionada con la creencia popular de que Juan nació libre del pecado original.

¿Es eso cierto?

Técnicamente hablando, la Iglesia nunca ha proclamado en ningún documento o declaración oficial que San Juan Bautista naciera sin pecado original. Por otra parte, la Iglesia tampoco descarta esta idea.

La razón por la que los fieles albergan tal creencia se debe a la visita de la Santísima Virgen María a Santa Isabel. San Lucas lo relata así:

"Y cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño [San Juan Bautista] saltó en su vientre; y Isabel se llenó del Espíritu Santo" (Lucas 1, 41).

Purificado en el vientre materno

Esto, según han sostenido muchos teólogos a lo largo de los siglos, implica que, aunque Juan fue concebido con el pecado original, fue purificado en el seno materno y nació sin él.

La Enciclopedia Católica resume este argumento así:

"Ahora bien, dado que la presencia de cualquier pecado es incompatible con la morada del Espíritu Santo en el alma, se deduce que, en ese momento, Juan fue purificado de la mancha del pecado original".

Algunos teólogos consideran este episodio como una especie de "bautismo", a través del cual, tal y como explica el Catecismo de la Iglesia Católica, "se perdonan todos los pecados, el pecado original y todos los pecados personales, así como todo castigo por el pecado" (CEC 1263).

Sin embargo, por muy convincente que pueda ser este argumento, no existe ninguna doctrina vinculante que declare esta idea como parte necesaria de la fe católica. Puede que así fuera, pero los católicos no están obligados a creerlo. Probablemente nunca sabremos, hasta que nos encontremos con el propio San Juan Bautista, si fue purificado o no en el seno de su madre.

Solo Jesús y María

Sea cual sea la realidad de la situación, esto no coloca a Juan al mismo nivel que la Virgen María.

Pío IX, en una declaración dogmática, afirmó que "la Santísima Virgen María, desde el primer momento de su concepción, por una gracia y un privilegio singulares de Dios todopoderoso, y en vista de los méritos de Jesucristo, Salvador de la raza humana, fue preservada libre de toda mancha del pecado original; esta es una doctrina revelada por Dios y, por esta razón, debe ser creída firme y constantemente por todos los fieles".