León XIV habla de la literatura como un “acto de verdad”

Para conmemorar el centenario de la Libreria Editrice Vaticana, fundada en 1926, el Papa León XIV recibió en Roma el 24 de junio de 2026 a escritores de numerosos países. En su discurso , el pontífice ofreció una reflexión sobre la vocación del escritor, haciendo hincapié en que la escritura es, ante todo, "un acto de verdad, un acto de revelación", que hace el mundo más legible y comprensible.

"Nunca somos dueños de la verdad; más bien, es la verdad la que nos conquista", explicó el Papa en su discurso, pronunciado en inglés. Citando su documento Magnifica Humanitas, León XIV recordó que "la verdad no es un territorio que defender, sino un bien que compartir".

Así, el Papa afirmó que las obras literarias abarcan la totalidad de la experiencia humana. Citó al respecto la Carta del Papa Francisco sobre la importancia de la literatura en la educación, publicada en el verano de 2024, en la que explica que la lectura nos permite "ver a través de los ojos de los demás" y desarrollar una "empatía imaginativa" sin la cual no puede haber "ni solidaridad, ni compartir, ni compasión, ni misericordia".

Al abordar la dimensión espiritual de la escritura, León XIV recordó que varios teólogos han demostrado la profunda armonía entre el arte de contar historias y la revelación bíblica. "En el corazón de las historias profundamente humanas, Dios se revela. El Dios de la Biblia se manifiesta en la liberación de la esclavitud, en el nacimiento de un hijo cuando toda esperanza parecía perdida, y en su amor misericordioso y fiel. Habla a través de acontecimientos y encuentros, rostros e historias", explicó el pontífice.

Citando una reflexión del cardenal Timothy Radcliffe, recordó que "para los cristianos, nada humano es ajeno a Cristo". Hizo eco de la afirmación del antiguo Maestro General de los dominicos de que "todo intento de abordar las cuestiones fundamentales de nuestra existencia —cómo amar, cómo ser justos, cómo ser libres, cómo afrontar el sufrimiento y la muerte— nos ayuda a comprender a Cristo, el más humano de todos".

Tras agradecer a los autores todas las veces que sus obras han sembrado "semillas de reconciliación, encuentro y amistad", León XIV se hizo eco del famoso discurso de San Pablo VI a los artistas, durante una misa celebrada en 1964: "Os necesitamos".

La Editorial Vaticana celebró así el centenario de su fundación por el Papa Pío XI en 1926. Esta editorial, responsable en particular de la publicación y los derechos de los documentos oficiales de la Iglesia Católica, incluidos los textos de los papas, ha buscado recientemente diversificar sus colaboraciones abriéndose a nuevas propuestas literarias.

La nación más representada en este encuentro fue Italia, con diez escritores, seguida de Estados Unidos y Francia, con cinco autores cada una, entre ellos Éric-Emmanuel Schmitt, quien posee doble nacionalidad francesa y belga. Los otros escritores franceses presentes fueron los dominicos Adrien Candiard y Sylvain Detoc, el ensayista Jean de Saint-Chéron y el ex periodista Sorj Chalandon.

Los demás países representados en la audiencia fueron Bélgica, España, Irlanda, Israel, Rumania y el Reino Unido. Finalmente, el premio Nobel de Literatura 2023, Jon Fosse, un noruego convertido al catolicismo, también estuvo presente en la reunión.