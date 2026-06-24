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León XIV habla de la literatura como un “acto de verdad”

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Antoine Mekary | ALETEIA

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I.Media - publicado el 24/06/26
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El Papa León XIV reflexionó sobre la vocación del escritor frente a escritores de numerosos países

Para conmemorar el centenario de la Libreria Editrice Vaticana, fundada en 1926, el Papa León XIV recibió en Roma el 24 de junio de 2026 a escritores de numerosos países. En su discurso, el pontífice ofreció una reflexión sobre la vocación del escritor, haciendo hincapié en que la escritura es, ante todo, "un acto de verdad, un acto de revelación", que hace el mundo más legible y comprensible.

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Tags:
libroliteraturapapa leon xiv
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