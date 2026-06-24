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Eucaristía: “Un poderoso antídoto contra las semillas de la división”, afirma León XIV

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Antoine Mekary | ALETEIA

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I.Media - publicado el 24/06/26
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Retomando su serie de catequesis sobre los textos del Concilio Vaticano II, León XIV enfatizó que la Eucaristía es un "camino de unión con Dios y de unión mutua"

León XIV aseguró a los cristianos que la Eucaristía es un "camino de unión con Dios" durante la audiencia general en la Plaza de San Pedro el 24 de junio de 2026. Asimismo, hizo hincapié en el papel de la Liturgia de la Palabra y destacó la importancia de esta parte de la Misa que "nutre" como el cuerpo de Cristo y "conduce de la decadencia del pecado a una vida nueva".

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Tags:
audiencia generaleucaristiapapa leon xiv
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