León XIV aseguró a los cristianos que la Eucaristía es un "camino de unión con Dios" durante la audiencia general en la Plaza de San Pedro el 24 de junio de 2026. Asimismo, hizo hincapié en el papel de la Liturgia de la Palabra y destacó la importancia de esta parte de la Misa que "nutre" como el cuerpo de Cristo y "conduce de la decadencia del pecado a una vida nueva".

Retomando su serie de catequesis sobre los textos del Concilio Vaticano II, León XIV enfatizó que la Eucaristía es un "camino de unión con Dios y de unión mutua"

Ante una gran multitud, a pesar del sofocante calor romano, León XIV reanudó su ciclo de catequesis sobre los textos del Concilio Vaticano II, que había interrumpido la semana anterior para reflexionar sobre su viaje apostólico a España. Continuó con esta enseñanza, centrándose en la constitución Sacrosanctum Concilium, que trata sobre la liturgia.

El pontífice enfatizó que es al "recibir la palabra y la Eucaristía" que "nos convertimos en lo que recibimos". "Sé lo que ves y recibe lo que eres", exhortó el papa número 267, citando a su maestro espiritual, san Agustín.

Describió el sacramento de la Eucaristía como "el pan del camino, que nos conduce a nuestra patria celestial". Refiriéndose al concilio, el jefe de la Iglesia Católica enfatizó que este "sacrificio" se ofrece "no solo por medio de las manos del sacerdote, sino también en unión con él".

La Eucaristía es un "camino de unión con Dios y de unión mutua", declaró León XIV. Al recibir la Comunión, Dios enseña a los cristianos a "adoptar el estilo de vida del Señor", explicó. Este "don" los introduce "en la dinámica de la unidad" y ofrece "un poderoso antídoto contra las semillas de la división que asolan nuestro mundo".