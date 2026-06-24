Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Curiosidades
Viajes
Cultura e Historia
A Fondo
separateurCreated with Sketch.

Consistorio de junio: ¿para qué se reunirán los cardenales?

Yellow Title Icon
Article Premium - Entre o cree su cuenta (100% gratis)
papa-leo-xiv-first-extraordinary-consistory-vatican-jan-8-2026

© Vatican Media

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
I.Media - publicado el 24/06/26
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
241 cardenales del mundo han sido convocados a reunirse con el Papa León XIV en el Vaticano. ¿Cuál es el programa de esta reunión? ¿Qué objetivos persigue?

Una vez más, Roma se llenará de solideos rojos los días 26 y 27 de junio de 2026: por segunda vez en su pontificado, León XIV ha convocado a los 241 cardenales —tanto electores como no electores— para dos días de debate. El Vaticano publicó el programa de esta reunión el 22 de junio. El Papa espera que se convierta en un evento anual, cuyo propósito es recabar la opinión del Colegio Cardenalicio sobre los principales desafíos que enfrenta la Iglesia Católica.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
cardenalpapa leon xivsanta sede
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día