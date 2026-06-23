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(VIDEO) ¿Quién era el primo de Jesús?

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Guillermo Arévalo - publicado el 23/06/26
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En la tradición cristiana se identifica a Juan Bautista como primo de Jesús, pero los Evangelios hablan de un parentesco más amplio. ¿Qué sabemos realmente sobre esta relación familiar?

La Iglesia celebra el nacimiento de san Juan Bautista, el hombre elegido para preparar el camino del Mesías. Muchos cristianos lo conocen como el "primo de Jesús", pero ¿afirma realmente eso la Biblia? Los Evangelios ofrecen pistas sobre este vínculo familiar y también mencionan a otros parientes del Señor que han despertado preguntas durante siglos.

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Tags:
familiajesucristoprimosSan Juan Bautista
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