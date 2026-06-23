Soy católico y me invitan a un templo protestante ¿puedo ir?

El católico inseguro de sus convicciones puede pensar que es inofensivo ir a un templo protestante, pero si lo hace puede ser peligroso para su fe

En el mundo existen aproximadamente 4200 religiones. Entre ellas está la Iglesia católica, con más de 1400 millones de fieles, pero también existen las grandes religiones -como el islamismo, el judaísmo, el budismo y el hinduismo, que suman millones de adeptos- y muchas confesiones cristianas, que junto a la católica, contabilizan alrededor de 2400 millones de creyentes. Con estas cifras, un católico con poca instrucción puede pensar que no pasará nada si lo invitan a un templo no católico - comúnmente llamado protestante - porque, al fin y al cabo, creen en Cristo, por eso, hablemos un poco del tema.

La fe en Cristo es lo principal

Una persona que fue bautizada católica y que no practica su religión, fácilmente confundirá las enseñanzas de la Iglesia con las de otras confesiones cristianas. Por supuesto, Cristo es uno solo, pero también es una sola la Iglesia fundada por Él.

En este artículo no pretendemos entrar en debates ni atacar a nadie porque desde muy tempranas épocas, la Iglesia sufrió fracturas, por eso encontramos en el Catecismo de la Iglesia católica que:

"Los que nacen hoy en las comunidades surgidas de tales rupturas 'y son instruidos en la fe de Cristo, no pueden ser acusados del pecado de la separación y la Iglesia católica los abraza con respeto y amor fraternos [...] justificados por la fe en el Bautismo, se han incorporado a Cristo; por tanto, con todo derecho se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia católica como hermanos en el Señor'" (CEC 818).

Si leemos con atención, se trata de las personas que nacieron en otras religiones. No de los que son católicos desde su origen. Es a ellos a los que intentamos guiar para que aprecien en todo lo que vale ser católico desde la cuna.

Vigilar la fe

Es importante destacar que el católico bautizado ha recibido lo necesario para alcanzar la salvación. Está en el camino seguro, pero es obvio que, si no lo conoce, no podrá entenderlo ni valorarlo. De ahí se desprende la urgencia de recibir formación en la fe, que comienza con la guía y el ejemplo de sus padres padrinos.

Volviendo al Catecismo, leemos en el número 846 que "fuera de la Iglesia no hay salvación" porque la Iglesia fundada por Cristo es necesaria para la salvación. Por eso, estas duras palabras son para todos los católicos:

"Por eso, no podrían salvarse los que sabiendo que Dios fundó, por medio de Jesucristo, la Iglesia católica como necesaria para la salvación, sin embargo, no hubiesen querido entrar o perseverar en ella" (LG 14).

Así mismo, quien acude a otros templos por curiosidad o porque le da igual cualquier religión, se pone en peligro porque, con su poca instrucción, quedará deslumbrado porque los hermanos de otras confesiones saben muchas citas bíblicas, cantan y lloran, y él no.

Pero también estará pecando contra el primer mandamiento porque "nos pide que alimentemos y guardemos con prudencia y vigilancia nuestra fe y que rechacemos todo lo que se opone a ella".

Nuestra misión

Además es una ofensa al sacrificio infinito de Cristo en la cruz pensar que da lo mismo una religión que otra. Nuestra actitud debe ser, entonces, de reverencia y agradecimiento constante, comprendiendo que cada persona tiene su camino y su historia, pero Dios quiere que todos lo conozcamos y lleguemos a la Verdad revelada por él y custodiada por la Iglesia católica.