Rezar es la manera en la que le decimos a Dios todo lo que queremos y Él nos escucha. Entonces, si quiero, ¿puedo pedirle que gane mi equipo de fútbol?

Cuando el mundo se une para competir por una copa de fútbol, los países participantes desean que su selección resulte ganadora. Y es en este contexto cuando un buen cristiano puede preguntarse si también es válido rezar a Dios para que gane su equipo.

La oración todo lo consigue

Nuestro Señor Jesucristo se apartaba de sus discípulos para orar. Los evangelios narran muchos episodios en lo que el Señor deseaba estar a solas, pero ellos también querían aprender a rezar. Por eso, Jesús les enseña el Padre nuestro (Mt 6, 9-13; Lc 11, 2-4)

Además, el mismo Jesús nos anima a orar pero sin tanta palabrería porque el Padre sabe bien lo que nos hace falta:

"Cuando recen, no usen muchas palabras, como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No sean como ellos, pues su Padre sabe lo que les hace falta antes de que lo pidan" (Mt 6, 7-8).

¿Puedo rezar por lo que yo quiera?

La respuesta es sí. El mismo Señor Jesús quiso pedir a Dios Padre que le relevara del sufrimiento de la muerte, pero fue dócil a su voluntad:

"Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra y, arrodillado, oraba diciendo: 'Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz; pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya'" (Lc 22, 42)

Pero es obvio que podemos pedir lo bueno y el bien para nosotros y nuestros prójimos, nunca el mal. Esas "oraciones " mas bien ofenden a Dios.

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¿Dios me dará lo que le pido?

La voluntad de Dios es mejor que la nuestra. Nunca nos dará algo que nos dañe, pero lo que nos otorgue será lo que nos convenga. Eso no quiere decir que no podamos obtener lo que le pidamos, Él mismo nos anima a hacerlo:

"Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden!" (Mt 7, 11)

Por supuesto, nunca está de más una ayuda espiritual, pero recuerda que se trata de una competencia en donde siempre, ganará el que se esfuerce más y esté bien preparado.

¿Y si quiero que mi equipo gane?

Es válido pedirle a nuestro Señor Dios que tu equipo resulte ganador. El mismo papa León en su intención de junio ha dado gracias a Dios por los valores del deporte.

Incluso puedes hacer esta oración:

"Señor Dios,

te damos gracias por el don del deporte y la pasión por el fútbol. Te pedimos que bendigas este campo, a mis compañeros y a nuestros rivales.

Ayúdanos a jugar con destreza, a dar nuestro mejor esfuerzo y a mantener un corazón humilde. Que cada jugada y cada gota de sudor sean para honrarte.

Protégenos de las lesiones, enséñanos a ganar con humildad, a perder con dignidad, y haz de este partido un momento de verdadera fraternidad y respeto".

Amén.