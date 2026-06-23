Este matrimonio sabe que, en la música, un niño puede descubrir su valor

Simon y Anja Plemenitaš creen que las cosas más importantes no empiezan en el escenario, sino en las relaciones

A veces pensamos que las historias de éxito se basan en grandes planes, decisiones audaces y objetivos cuidadosamente definidos. Pero cuando hablas con Simon y Anja Plemenitaš, te llevas una impresión diferente. Esta historia no comenzó con un ambicioso plan de negocio. Comenzó con la música. Con dos jóvenes que tocaban cada uno en su propio grupo. Con una grabación para la televisión. Y, ahora, con perseverancia, enseñan a cada niño en su escuela de música.

"En aquel momento aún no me había fijado en él", cuenta hoy Anja entre risas al recordar su primer encuentro. Simon la vio en un programa de TV Celje; ella, a él, un poco más tarde. Han pasado 14 años desde entonces.

Una familia con talento en la música

Družina Plemenitaš Fotografija je last družine Plemenitaš

Hoy son marido y mujer, padres de dos niñas y cofundadores de una escuela de música en la que cada año acuden numerosos niños. Pero si les preguntas cuál es su mayor éxito, no hablarán de cifras. Hablarán de relaciones.

"Al principio éramos solo nosotros dos y tenemos que seguir siéndolo"

Tiempo de calidad en pareja

En una época en la que muchos padres se ven atrapados entre el trabajo, los hijos y las obligaciones, su respuesta es sorprendentemente sencilla. Cada viernes por la noche es solo para ellos. "Llevamos ya cinco años disfrutando sin falta de cada viernes por la noche para nosotros solos", cuenta Anja. La escuela de música es su familia, pero es importante que sepan desconectar y encontrar tiempo solo para ellos.

Sus hijas se van con los abuelos y ellos se toman un tiempo para sí mismos. Para charlar. Para cenar. Para esas cosas para las que no tienen tiempo entre semana. Destacan que son conscientes de que su relación sólida es fundamental: "Primero fuimos nosotros dos y somos conscientes de que debemos seguir siendo nosotros dos". Simon continúa con una frase que sin duda colgarían en la pared de muchos hogares: "Los niños son felices si nosotros dos somos felices".

"Al principio, nuestras obligaciones se distribuían de tal manera que yo trabajaba por las mañanas en el colegio y Simon daba clase por las tardes. Nos dimos cuenta de que cuanto menos tiempo pasábamos juntos, menos nos contábamos. Por eso, estos últimos cinco años han sido mucho más fáciles. Yo sigo trabajando en el servicio de guardería de la escuela, pero aun así pasamos mucho tiempo juntos".

Precisamente por eso, a pesar de todas las obligaciones, se esfuerzan por no convertirse únicamente en los organizadores de la vida familiar, sino por seguir siendo marido y mujer.

Cuando el trabajo y la familia no son incompatibles

Muchos dirían que es peligroso combinar el matrimonio, la familia y el trabajo en común. En el caso de los Plemenitaš, ha ocurrido justo lo contrario. Su escuela de música no es algo que se sume a la vida familiar. Se ha convertido en parte de ella.

"Para nosotros, la escuela de música es como la familia", afirma Anja. "No podría entrelazarse mejor". Cuando se conocieron, Simon dirigía él solo su escuela de música; el número de alumnos iba en aumento y pronto se dio cuenta de que ya no podría con todo él solo.

Le "cedió" los alumnos de guitarra a Anja, que ese año empezó con seis alumnos y terminó el curso con más de cuarenta. Hoy, hay más de 200 alumnos, y además de ellos dos, en la escuela de música hay otros cinco profesores.

Un cuaderno de la escuela primaria que predijo el futuro

Simon in Anja Plemenitaš na odru Fotografiji sta last Simona in Anje Plemenitaš

Durante la conversación, Simon cuenta una historia interesante. Ya cuando estaba en primaria, en casa, en su cuaderno, escribió el horario de sus sueños. En el cuaderno anotaba cómo enseñaría algún día a tocar la armónica, cuántos alumnos tendría y cómo sería su semana laboral.

Eran sueños de niño, pero hace unos años, mientras ordenaba el garaje, se topó con ese mismo cuaderno. "Abrí el cuaderno y vi que había escrito que tendría 100 alumnos. En el momento en que encontré el cuaderno, ya tenía 98". Sea o no una coincidencia, esta anécdota describe muy bien a una persona que supo desde muy temprana edad qué le hacía feliz y cuáles eran sus objetivos.

"Cada uno debe descubrir en qué es bueno"

Si uno escucha a Simon y a Anja durante unos minutos, enseguida se da cuenta de que, para ellos, la música nunca ha sido solo música. Es un espacio donde un niño puede descubrir su valor. Anja recuerda a un niño al que no se le daba muy bien el colegio. La gente de su entorno solía verlo sobre todo a través de sus dificultades. Pero entonces acudió a Simon.

"En dos semanas aprendió a tocar la armónica, algo que a otros les lleva meses dominar. Al cabo de dos años ya tocaba más de cincuenta piezas diferentes. Con una dedicación increíble, practicaba en casa, progresaba y obtenía la confirmación de que era capaz".

Todos los niños tienen talentos

Este cambio no pasó desapercibido. Tanto sus padres como el colegio se dieron cuenta de que el niño había cambiado y que sus resultados habían mejorado, por lo que Anja añade: