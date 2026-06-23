¿Conoces el simbolismo del nombre de san Juan Bautista?

El nombre "Juan" es un antiguo nombre hebreo que presagiaba el ministerio de San Juan Bautista como precursor de Jesucristo

Uno de los nombres más comunes en el mundo occidental es "Juan", un nombre que incluso puede funcionar como nombre genérico para alguien que no está identificado. Sin embargo, es un nombre profundamente espiritual, anterior a San Juan Bautista y con un rico simbolismo.

"Al que llamarás Juan"

Zacarías recibió el nombre de su hijo mientras servía en el Templo, nombre que le fue dado por el Arcángel Gabriel:

"No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada, y tu esposa Isabel te dará un hijo, al que llamarás Juan". (Lucas 1,13)

Este nombre no era nuevo ni inventado por el ángel, ya que se usaba a lo largo del Antiguo Testamento. Había un "Jonatán" en el libro de los Jueces, así como en el de Samuel. El libro de los Macabeos también menciona a un hombre con ese nombre, hermano de Judas Macabeo.

Curiosamente, la familia de Zacarías se sorprendió por ese nombre, pues "ninguno de tus parientes se llama así" (Lucas 1,60). Incluso tuvieron que sacar una tablilla para confirmar con Zacarías el nombre del recién nacido. Aunque no era un nombre común en su familia, "Juan" sí lo era entre el pueblo judío.

Es un nombre hebreo con un profundo significado espiritual. La Enciclopedia Católica ofrece una breve explicación del nombre y su simbolismo:

"No eran conscientes de que no se podía aplicar un nombre mejor (Juan, hebreo; Jehohanan, es decir, "Yahvé tiene misericordia") a aquel que, como profetizó su padre, iba a "ir delante del rostro del Señor para preparar sus caminos; para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para remisión de sus pecados, por la profunda misericordia de nuestro Dios" (1,76-78).

Esas últimas líneas normalmente se traducen como:

"Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo conocimiento de la salvación mediante el perdón de sus pecados, por la tierna misericordia de nuestro Dios, cuando el día amanezca sobre nosotros desde lo alto" (Lucas 1,76-78).