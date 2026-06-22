Una hermosa oración: Alma Redemptoris Mater

La Liturgia de las Horas recoge muchas oraciones hermosas y las ha adaptado al tiempo litúrgico, como ocurre con la oración del Alma Redemptoris Mater

La oración de la Iglesia es bellísima, por eso, el neófito que descubre la Liturgia de las Horas encuentra la inmensa riqueza de los tiempos litúrgicos y cada momento es una oportunidad para unirse a Dios, alabándolo con los ángeles, los santos y, especialmente, con la santísima Virgen María, a quien está dedicada el Alma Redemptoris Mater.

La antífona para Adviento y Navidad

El Alma Redemptoris Mater - que quiere decir "Augusta Madre del Redentor" - es una antífona dedicada a la santísima Virgen María que es propia de los tiempos de Adviento y de Navidad.

Se atribuye su composición a Herman von Reichenau, mejor conocido como Herman Contrahecho - que también compuso el "Salve Regina" y el "Veni Sancte Spiritus" -, quien se inspiró en los escritos de san Ireneo, san Epifanio y san Fulgencio.

Esta hermosa antífona puede ser rezada o cantada al concluir el rezo de las Completas, que es la oración para antes de ir a descansar. pero también puede incluirse al finalizar la santa Misa.

La oración en latín

"Alma Redemptoris Mater,

quæ pervia cæli, porta manes, et stella maris,

succurre cadenti, Surgere qui curat, populo:

tu quæ genuisti, natura mirante,

tuum sanctum Genitorem Virgo prius

ac posterius, Gabrielis ab ore

Sumens illud Ave, peccatorum miserere".

En español