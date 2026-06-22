Malta: Caminando con María a través de 2000 años de fe

Desde un santuario rupestre del siglo V hasta rutas de peregrinación que siguen los pasos de un rey, la devoción mariana de Malta está presente en cada piedra, calle y fiesta del archipiélago

Malta, un archipiélago bañado por el sol en el corazón del Mediterráneo, cuenta con una tradición cristiana milenaria, entrelazada con la historia, la cultura y una fe inquebrantable. Esta pequeña nación insular trasciende su reputación como paraíso para los amantes del sol y la historia: es también un santuario sagrado para quienes buscan consuelo y bendiciones bajo la atenta mirada de la Virgen María. Esta misma fe ha atraído a peregrinos durante siglos, quienes encuentran guía espiritual en las prístinas costas del archipiélago, impulsados ​​por una profunda devoción mariana que ha moldeado la historia, la identidad y el paisaje de las islas.

En efecto, como vimos en el primer artículo de esta campaña, publicado el 27 de abril, afirmar que la fe, la esperanza y la devoción maltesas contribuyeron enormemente a moldear el mundo que conocemos hoy no es una exageración: su ubicación estratégica la convirtió en un premio codiciado por diversas potencias, que fueron derrotadas una y otra vez por los malteses, conocidos por su resiliencia y fe inquebrantable. Desde los primeros tiempos del cristianismo, los malteses fueron (y siguen siendo) católicos profundamente devotos, y su fe les brindó fortaleza y consuelo en medio de la agitación de su época. La mayoría de las numerosas iglesias están dedicadas a la Virgen María. De hecho, el archipiélago es una especie de fortaleza mariana, y algunas de ellas son conocidas por ser lugares donde se han concedido innumerables gracias especiales y milagrosas a muchos a lo largo de los siglos.

Las islas maltesas están salpicadas de innumerables iglesias y capillas pequeñas. Estas joyas, a menudo olvidadas, ofrecen una experiencia más íntima. Busca estos humildes santuarios, escondidos en calles estrechas o enclavados entre colinas onduladas. Su sencillez y ambiente sereno invitan a una conexión más personal con lo divino. Enciende una vela votiva y susurra una oración bajo la atenta mirada de una estatua de la Virgen, o simplemente siéntate en silencio a contemplar, absorbiendo los siglos de fe que impregnan el lugar.

Es evidente que la conexión de Malta con la Virgen María es profunda. Es un vínculo que se ha entrelazado a través de la tradición y el tiempo, desde los primeros días del cristianismo: según el Libro de los Hechos, San Pablo y San Lucas naufragaron en el año 60 d. C. en las costas maltesas cuando se dirigían a Roma. [Hechos 27, 28]

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La Santísima Virgen está en todas partes, en cada instante

Si bien las grandiosas catedrales, basílicas y parroquias de Malta son impresionantes, su espíritu mariano también se manifiesta en las expresiones cotidianas de fe de la isla. Para conectar verdaderamente con el espíritu maltés, conviene adentrarse en la vida diaria del archipiélago: se encuentran nichos dedicados a la Virgen María y a los santos por doquier , y las numerosas fiestas del archipiélago se rigen por el calendario litúrgico. Incluso la gastronomía tiene un marcado carácter religioso.

Un simbolismo mariano omnipresente se entrelaza con el paisaje maltés. Desde grandes estatuas que adornan las plazas hasta pequeñas imágenes en las fachadas de la mayoría de las casas, la presencia de la Virgen María se siente en cada rincón. Estos recordatorios visuales son un testimonio constante de la profunda devoción de la nación. Tómese un momento para apreciar el arte de estas representaciones, ya sean obras maestras ornamentadas o humildes muestras de devoción. Hablan de una fe colectiva que ha perdurado durante generaciones.

Los santuarios, lugares y objetos marianos de Malta no son solo objetos de contemplación silenciosa. Cobran vida de forma espectacular durante las fiestas patronales anuales. Estas celebraciones, alegres y solemnes, dedicadas al santo patrón del pueblo o a una imagen milagrosa en particular, suelen tener a la Virgen María como protagonista. Imagínese calles resplandecientes con luces de colores, balcones adornados con estandartes y el aire lleno de bandas de música y el alegre bullicio de la comunidad.

Además de las celebraciones litúrgicas, el elemento central de estas fiestas es la solemne procesión en la que una estatua ricamente decorada de la Virgen María es llevada en procesión por las calles. Observe el asombro en los rostros de los fieles, con los ojos brillantes de devoción mientras ofrecen oraciones y peticiones a su amada Madre. Estas fiestas brindan al peregrino una oportunidad excepcional para experimentar la calidez de la hospitalidad maltesa.

Sus historias y reflexiones personales iluminarán el verdadero significado de María en sus vidas. Converse con un feligrés anciano mientras prepara la iglesia del pueblo para la fiesta. Observa cómo un comerciante se detiene a rezar mientras las campanas de la iglesia anuncian el Ángelus. Estos encuentros revelan la profunda integración de la fe y la vida cotidiana, un testimonio del poder perdurable de María como guía espiritual.

Vista aérea de la Festa en Malta. Se celebra durante la fiesta de la Asunción. Shutterstock I JCiappara

Caminando con María

Las peregrinaciones siempre han sido manifestaciones importantes de toda civilización, pues nos invitan a conectar con las tradiciones de nuestros antepasados ​​y satisfacen nuestra curiosidad por indagar en los orígenes de nuestras creencias religiosas. Son, además, viajes físicos y espirituales a lugares sagrados asociados con eventos religiosos, santos, reliquias o lugares de culto. Proporcionan un camino metafórico y espiritual hacia la conexión con lo divino. Los Salmos describen la peregrinación como un anhelo de comunión con Dios y un deseo de encontrar su morada (Salmo 84,1-2). En el Nuevo Testamento, la peregrinación adquiere nuevas dimensiones con la vida de Jesucristo, incluyendo su viaje a Jerusalén para la Pascua y su posterior crucifixión y resurrección.

Malta es única por su devoción mariana milenaria. Esta profunda conexión con la Virgen se evidencia en las numerosas peregrinaciones que recorren las islas, a través de paisajes impregnados de significado cultural y religioso. Estos itinerarios invitan a descubrir el tapiz espiritual de Malta y Gozo, a través de la devoción mariana milenaria.

Nick D'Ancona

El Camino Mariæ Melitensis 1432 d.C.

La devoción del pueblo maltés a la Virgen María les proporcionó una fuente inagotable de fortaleza y resiliencia. Esta fe inquebrantable se ejemplifica en los acontecimientos de 1432. En rebelión contra sus opresores aragoneses, los malteses obligaron al barón catalán Gustavo Monroy y a su esposa a refugiarse en el Castrum Maris. El rey Alfonso V de Aragón, enfurecido por este desafío, envió un ejército para sofocar la rebelión. Pero los malteses, unidos en su determinación, reunieron 30 000 florines para comprar su libertad del opresivo dominio de Monroy.

En 1428, el rey Alfonso no tuvo más remedio que reconocer el espíritu indomable del pueblo maltés, otorgándoles la autonomía y consagrando su derecho a rebelarse perpetuamente. Sin embargo, los ataques continuaron. En 1429, los hafsíes sitiaron Malta, causando graves daños. El rey Alfonso V respondió con campañas militares y finalmente visitó Malta en 1432. Manifestó su fe con una peregrinación al Santuario de Nuestra Señora en Mellieħa.

Hoy en día, los peregrinos pueden seguir los pasos de la historia en el Camino Mariæ Melitensis AD 1432 , una ruta de 60 kilómetros nacida de la colaboración entre el proyecto XirCammini y la Autoridad de Turismo de Malta. Esta peregrinación no solo resalta la devoción mariana de Malta, sino que también guía a los viajeros a través de lugares significativos como el Castrum Maris, la legendaria fortaleza medieval que se erige como testimonio físico y espiritual de la resiliencia de Malta.

Courtesy of the Malta Tourism Authority

La peregrinación de Melita Mariana

Para quienes buscan una exploración más profunda del rico patrimonio mariano del archipiélago, la Peregrinación Melita Mariana ofrece un viaje que se adentra en el corazón de Malta y Gozo. Revela siglos de tradiciones religiosas y culturales entrelazadas con la veneración de la Virgen María. Esta es otra peregrinación desarrollada por XirCammini en colaboración con la Autoridad de Turismo de Malta, Heritage Malta y los miembros voluntarios de XirCammini.

En toda Malta, innumerables santuarios e iglesias dan testimonio de esta profunda devoción. El Santuario de Nuestra Señora de Mellieħa, con sus legendarias tradiciones y su venerado fresco bizantino, sigue atrayendo a peregrinos que buscan la bendición de María.

En la antigua ciudad de Mdina, la tradición señala el lugar donde San Pablo se reunió con el procurador romano Publio, un encuentro inmortalizado en la Catedral de Mdina. El Santuario de Nuestra Señora de los Milagros en Lija es famoso por las oraciones respondidas, y su historia centenaria habla de innumerables peregrinos que han acudido a María en busca de ayuda y guía.

La iglesia original del santuario mariano nacional maltés de la Hodegetria, en Mellieha, es una iglesia troglodita. Photo de Ian Noel Pace

El Camino del Peregrino: Un viaje a la Virgen de Ta' Pinu

En 1883, Karmni Grima de Għarb sintió una profunda vocación. Una voz misteriosa la llamó a la capilla de Ta' Pinu. Era la Virgen María. Le indicó a Karmni que rezara tres Ave Marías. Karmni compartió la noticia con el devoto Franġisk Portelli. Sorprendentemente, casi al mismo tiempo, él también había escuchado una voz que le pedía que rezara en honor a la herida oculta en el hombro de Cristo, causada por el peso de la pesada cruz en el tortuoso camino al Calvario. Poco después, la madre de Franġisk sanó milagrosamente por intercesión de la Virgen de Ta' Pinu. La noticia de estos sucesos divinos se extendió, y Ta' Pinu pasó a ser conocida como "La Iglesia de los Milagros".

El Camino de la Peregrinación, inaugurado en 2015, ofrece una senda meditativa que conduce al Santuario de la Virgen Ta' Pinu. A lo largo del último kilómetro, cinco nichos albergan hermosos frescos de Sergio Favotto. Los peregrinos pueden detenerse en cada nicho para reflexionar sobre el amor y la guía constantes de la Santísima Virgen María. Los frescos de Favotto representan el amor protector e inquebrantable de María en sus diversas funciones: Auxilio de los Cristianos, Consuelo de los Pecadores, Fortaleza de los Enfermos, Reina de la Familia y Reina de la Paz.

El Camino de la Peregrinación ofrece una profunda oportunidad para conectar con la Santísima Virgen y su amor inquebrantable. Al final de la peregrinación, regresarás transformado por la gracia, listo para servir al Señor y a tus semejantes con la dulce guía de María.

Photo Courtesy of Daniel Cilia ©

Un vistazo a santuarios, iglesias y capillas marianas.

El Santuario de Nuestra Señora de Mellieha (Santuario Nacional Mariano, Malta): El Santuario de Nuestra Señora de Mellieha encarna la profunda devoción mariana de Malta. Cuenta la leyenda que San Pablo y San Lucas fueron los primeros peregrinos a la cueva, ahora consagrada como Santuario Nacional de la Santísima Virgen. El fresco bizantino de los siglos XII-XIII de la Virgen María como Hodegetria («La que muestra el camino») probablemente reemplazó una imagen aún más antigua tradicionalmente atribuida a San Lucas. La práctica cristiana en el lugar podría remontarse al siglo V, y el Concilio de Éfeso consolidó aún más la importancia de la Virgen María. A lo largo de la historia, el santuario ha sido un faro de esperanza, ofreciendo oraciones, bendiciones y refugio durante el asedio de los hasfid en 1425. Esta devoción perdurable lo convierte en un símbolo de la identidad maltesa y en un popular destino de peregrinación en la actualidad.

Antigua Catedral de Mdina, Mdina: Fundada por los fenicios, Mdina fue la antigua capital de Malta. Su catedral, originalmente (muy probablemente) dedicada a la Virgen María, está asociada con el encuentro de san Pablo con el gobernador romano Publio. Si bien la actual estructura barroca data de finales del siglo XVII, el lugar en sí es sagrado, y en la cripta se han encontrado restos romanos.

fot. Cristian M Balate / Shutterstock

Santa Marija Tal-Virtu, Rabat: Este sitio, con una iglesia circular dedicada a Nuestra Señora de la Asunción, tiene importancia arqueológica. Hay tumbas fenicias y romano-púnicas, incluido un hipogeo paleocristiano de los siglos V o VI (este sitio es de propiedad privada, por lo que el acceso puede estar restringido).

Iglesia de la Anunciación, Rabat/Dingli: Los carmelitas establecieron aquí su primer convento maltés a principios del siglo XV. El lugar incluye una iglesia del siglo XI dedicada a la Anunciación y una iglesia rupestre dedicada a San Leonardo, con elementos que recuerdan a los espacios paleocristianos.

Nuestra Señora de la Gruta, Rabat: Este santuario remonta sus orígenes a una aparición de la Virgen María a un cazador en 1400. El lugar se convirtió en un importante destino de peregrinación, conocido por numerosas gracias, desde curaciones milagrosas hasta el fin de epidemias.

Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria, La Valeta: Esta iglesia fue construida en agradecimiento por la victoria durante el Gran Sitio de 1565. Posee hermosos techos abovedados pintados con escenas de la vida de la Virgen María y alberga un icono bizantino de origen desconocido.

Madonna tal-Herba, Birkirkara: Este santuario mariano es famoso por su pintura del siglo XVII y la multitud de ofrendas votivas. Es un símbolo de misericordia, conocido por curaciones milagrosas y bendiciones relacionadas con partos seguros.

Parroquia Stella Maris, Sliema: La parroquia más antigua de la región , ostenta el título de «Estrella del Mar», nombre tradicional de la Virgen María. El arte y la arquitectura de la iglesia narran su rica historia.

Santuario de Nuestra Señora de los Milagros, Lija: Este santuario, que data al menos del siglo XIII, alberga una importante pintura mariana. Un acontecimiento milagroso en 1743 consolidó su reputación como lugar donde las oraciones son escuchadas.

Iglesia rupestre de Castrum Maris, Vittoriosa: Esta capilla semitroglodita, situada en el antiguo Castrum Maris, es testimonio de las profundas raíces cristianas de Malta. Probablemente sustituyó a un templo dedicado a deidades paganas femeninas, reflejando un patrón común en la cristianización.

La Asunción de Bir Miftuh, Gudja: Esta iglesia centenaria cuenta con un retablo del siglo XVI y unos murales extraordinarios que representan el Juicio Final.

El Santuario de Madona Ta' Pinu (Santuario Nacional Mariano, Gozo): Su historia está entrelazada con sucesos milagrosos, incluyendo la llamada divina que experimentó Karmni Grima en 1883. El santuario ha sido visitado y reconocido por varios papas, lo que da testimonio de su importancia espiritual.

Reflexiones finales

Malta ofrece una oportunidad única para quienes emprenden un viaje físico o una peregrinación espiritual desde lejos, permitiéndoles conectar con el profundo poder de la devoción mariana. Estas rutas sagradas, impregnadas de historia y tradición, invitan a los peregrinos a recorrer un camino de fe, transformación y una comprensión más profunda del lugar que María ocupa siempre en el corazón del pueblo maltés y de la humanidad en general.

¿Te interesa el Camino Mariæ Melitensis AD 1432 o Melita Mariana? XirCammini [ https://xircammini.org ] ayuda a personas y grupos a recorrer los Caminos. Contáctanos en [email protected] o por WhatsApp al +35679046942. XirCammini está registrada como organización sin ánimo de lucro (VO1646) ante la Oficina del Comisionado para las Organizaciones sin Ánimo de Lucro de Malta.