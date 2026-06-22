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La medicina no puede convertirse en “la sirvienta de la muerte”, advirtió León XIV

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CV / Aleteia

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I.Media - publicado el 22/06/26
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El Papa León XIV rindió homenaje al profesor Jérôme Lejeune, precursor de la genética moderna y responsable del descubrimiento de la anomalía cromosómica que causa el Síndrome de Down

Un médico no puede "decidir sobre la vida de un embrión o una persona mayor". Esta fue la advertencia del Papa León XIV, quien recibió a miembros de la Fundación Jérôme Lejeune con motivo del centenario del nacimiento del genetista francés (1926-1994), el 22 de junio de 2026, en el Vaticano. Durante esta audiencia, el Papa elogió la labor de este pionero en la investigación del síndrome de Down. En su discurso, leído en francés, animó a los profesionales de la salud a seguir el ejemplo de Lejeune y a elegir "la valentía de la verdad".

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Tags:
bioeticaeutanasiapapa leon xiv
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