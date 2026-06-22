El inesperado descubrimiento dentro del hábito de un fraile

Una sencilla tarea doméstica dio lugar a un descubrimiento que ha conquistado corazones mucho más allá del sur de la India

Un pajarito del sur de la India tomó recientemente una decisión sobre su lugar de residencia que san Francisco de Asís casi con toda seguridad habría aprobado. Ante la abundancia de árboles, salientes, ramas y escondites alrededor de un monasterio capuchino en Kerala, un bulbul seleccionó cuidadosamente la capucha del hábito de un fraile como el lugar ideal para criar a su familia. Y hay que admirar su buen gusto.

El descubrimiento lo hizo el padre Jinu Mandiyil después de colgar su hábito para que se secara y regresar unos días después esperando encontrar una túnica limpia. En cambio, encontró un nido escondido dentro de la capucha, con pequeños polluelos esperando su próxima comida.

Al parecer, mientras el fraile se ocupaba de sus asuntos cotidianos, una pájara madre estaba ocupada buscando propiedades. Y parece que tenía gustos muy particulares.

En lugar de desalojar a sus inesperados inquilinos, el padre Jinu decidió dejar el hábito exactamente donde estaba. La comunidad capuchina observó cómo la madre pájaro regresaba una y otra vez para alimentar a sus crías, desapareciendo entre los pliegues de la prenda antes de volver a alejarse rápidamente.

En Aleteia nos resultó difícil no sonreír al ver la imagen. De entre todos los lugares que un pájaro podría haber elegido, escogió la capucha de un fraile franciscano. Sin embargo, la coincidencia hace que la historia sea aún más entrañable.

Este año se conmemora el 800 aniversario de la muerte de san Francisco de Asís, cuyo amor por la creación sigue siendo uno de los aspectos más entrañables de su legado. Francisco veía a cada criatura como un hermano o una hermana, hablaba del Hermano Sol y la Hermana Luna, y, como es bien sabido, predicaba a los pájaros. Así que, si el venerado santo lo observaba, seguramente estaba encantado y, sin duda, animando a su amigo alado.

Después de que Shalom World News compartiera la historia en línea, un comentarista pensó inmediatamente en un versículo del Salmo 84:

"Hasta el gorrión ha encontrado un hogar, y la golondrina un nido para sí misma, donde podrá tener a sus crías".

Es inevitable sonreír ante la comparación. En algún lugar de Kerala, una madre pájaro pasó sus días buscando el lugar perfecto para criar a su familia y finalmente se decidió por la capucha de un fraile franciscano. Fue una elección poco convencional, pero no olvidemos que encontrar casa no es fácil hoy en día.