4 claves del Papa León XIV para un uso apropiado de las pantallas

El papa León XIV, aprovechó la ocasión para conversar con niños y jóvenes y hacerles reflexionar sobre el uso apropiado de pantallas a su edad. Aquí sus consejos

En una época en la que los smartphones, tabletas y videojuegos ocupan buena parte del tiempo libre de los niños, el Papa León XIV lanzó un mensaje sencillo pero profundo a los niños que participaron en el campamento de verano "Estate Ragazzi". Lejos de satanizar la tecnología, el Pontífice invitó a los más pequeños a descubrir la alegría de la amistad, el juego y el encuentro cara a cara.

Sus palabras recuerdan una preocupación constante de la Iglesia y de muchos especialistas en educación: cuando las pantallas ocupan demasiado espacio, existe el riesgo de que los niños pierdan oportunidades valiosas para desarrollar habilidades sociales, creativas y vínculos afectivos duraderos.

La convivencia real vs digital

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Durante la visita del Papa, hubo una sesión de preguntas y respuestas, en donde conversó sobre temas de tecnología, la oración, la amistad y la importancia del pensamiento crítico. El Sumo Pontífice explicó a los niños:

"La tecnología puede ser muy buena y nos sirve para muchas cosas, pero cuando estamos juntos no es necesario tener en la mano en todo momento el celular (...) o la tableta".

Por ello el León XIV, reflexiona junto a ellos los siguientes puntos de partida.

1 La vida familiar

"No basta con que todos estemos ahí, cada uno mirando su celular", señaló. Por lo tanto, explicó la importancia de aprender a dialogar en familia y aprender a convivir con los demás, jugar juntos y, sobre todo, orar en familia. Muchos tienen en sus hogares una Biblia abierta, ¿pero cuántos la leen en realidad?

El Papa invita con entusiasmo a los niños y jóvenes a pasar tiempo de calidad en familia y aprovechar cada uno de sus miembros. Además añadió: "Dios quiere mirar nuestros corazones y nuestra vida".

2 Tener cuidado con el mecanismo

El Papa advirtió especialmente a los más grandes sobre la adicción que los videojuegos o aplicaciones pueden generar en ellos, ya que explicó que existe un tipo de adicción que "a propósito, incorporan en los programas las aplicaciones que hay en el celular. Intentan hacernos dependientes de esta tecnología".

Además invitó a los jóvenes a que ellos mismos tengan sus propios límites con la tecnología, compartió los siguientes ejemplos: "Después de cierta hora ya no miro el celular", "En ciertos momentos prefiero conversar con la familia, tratemos de estar juntos".

3 Aprender a pensar

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León XIV narró que, antiguamente, para viajar a algún lugar era necesario consultar mapas, preguntar, trazar una ruta antes de partir. Ahora, solo activamos el GPS en el celular y listo; sin embargo, este sistema puede tener fallas y obligarnos a redireccionar la ruta.

El papa explicó que conviene aprender por nosotros mismos y no depender tanto de la tecnología. Es importante que sepamos hacer las cosas manualmente y poner a trabajar a nuestro cerebro. Añadió:

"Es mucho mejor que aprendamos por nosotros mismos a pensar, a tener la capacidad crítica para saber hacia dónde vamos en la vida, en los viajes, sea lo que sea"

4 Cuidar la vida espiritual

También recordó que, aunque acceder virtualmente a la Sagrada Escritura y oraciones es una gran ventaja de nuestros tiempos, es importante que no nos olvidemos de ir en profundidad cuando se trata de nuestra vida espiritual.