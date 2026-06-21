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(VIDEO) ¿Quién fue el predicador que advertía que el juicio de Dios estaba cerca?

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Guillermo Arévalo - publicado el 21/06/26
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Aunque era un predicador sobre el juicio y los últimos tiempos, su verdadero mensaje fue una llamada urgente a la conversión y a la misericordia de Dios

Este predicador de la iglesia valenciana, ha despertado a lo largo de los años muchas inquietudes: su nombre San Vicente Ferrer. Durante siglos el santo recordó que el anuncio los últimos tiempos es una preparación para el encuentro con Dios. Su mensaje fue tan impactante que muchos llegaron a llamarlo el “Ángel del Apocalipsis”. Sin embargo, detrás de esa imagen se encuentra un hombre profundamente convencido de la misericordia divina y del poder de la conversión.

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Tags:
apocalipsisconversionevangeliohistoria
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