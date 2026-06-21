Los recientes discursos del Papa León XIV revelan un notable rechazo a reducir el sufrimiento a explicaciones simplistas cuando se trata de salud mental

La salud mental no es un tema que la mayoría de la gente asocie con los discursos papales. Sin embargo, en las últimas semanas, el papa León ha vuelto a abordarlo en repetidas ocasiones, sacando el tema a colación en distintos contextos y ante diferentes públicos, desde los estudiantes de la Universidad "La Sapienza" de Roma hasta los jóvenes reunidos durante su visita a España. Y lo que no pasa desapercibido es que rara vez aborda el tema desde exactamente el mismo punto de vista dos veces.

En la Universidad La Sapienza de Roma, reflexionó sobre las presiones a las que se enfrentan los jóvenes y señaló que "muchos jóvenes padecen ansiedad". En lugar de considerar esto como una preocupación pasajera, instó a los educadores a desempeñar un papel activo a la hora de ayudar a los estudiantes a desenvolverse en un mundo cada vez más complejo, insistiendo en que "es de suma importancia creer en vuestros alumnos".

La depresión juvenil

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Unas semanas más tarde, en Barcelona, la conversación tomó un rumbo diferente. Durante una vigilia a la que asistieron cientos de miles de jóvenes, el Papa León XIV escuchó a una joven hablar abiertamente sobre su experiencia con la depresión y la lucha por encontrar un sentido a la vida cuando esta resulta abrumadora.

Su respuesta reveló la misma preocupación, pero desde otra perspectiva:

"Ante las situaciones más difíciles y dolorosas, cuando Dios parece ausente, debemos confiarle una vez más las cargas que llevamos en el corazón, incluso clamando a él, incluso protestando como Job, confiados en que, de alguna manera, está presente y cerca, aunque parezca estar en silencio".

Sin embargo, añadió inmediatamente algo igualmente importante: "Pero creo que no podemos hacerlo solos". Y esa sencilla frase puede ser una de las más reveladoras de su joven pontificado.

Quizá por eso el enfoque del papa León resulta tan valioso. En lugar de reducir la salud mental a una única cuestión, vuelve a abordarla desde diferentes perspectivas. Un día habla de educación. Otro, de comunidad. Luego, de tecnología, de sentido, de soledad, de fe o de relaciones. No porque sean lo mismo, sino porque los seres humanos somos complejos, y también lo son las dificultades con las que luchamos.

Acompañar y apoyar ante el dolor

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Cuando nos enfrentamos a problemas difíciles, existe una tentación natural de buscar un chivo expiatorio. Hoy en día, las redes sociales y los teléfonos inteligentes rara vez escapan a las acusaciones. Sin embargo, la desestructuración familiar, la presión académica, la soledad, la incertidumbre económica, la inestabilidad global y la pérdida de sentido o de fe pueden contribuir a la ansiedad y la angustia. Dependiendo de quién hable, cada uno de estos factores puede presentarse como la explicación.

Los seres humanos rara vez encajan perfectamente en categorías, y tampoco lo hacen sus dificultades. Ojalá pudiéramos señalar una sola cosa y decir: "Ese es el problema". Pero, con frecuencia, la vida es más complicada que eso.

Quizá por eso resulte tan importante otro comentario del Papa en Barcelona. Al hablar de quienes acompañan a las personas en momentos de sufrimiento, dijo que necesitamos personas que puedan ayudarnos sin "apresurarse a explicar ese dolor".

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