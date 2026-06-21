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León XIV: “Es costoso permanecer fiel a las enseñanzas de Jesús”

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Faithful gather under the summer heat in St. Peter’s Square to participate in the Angelus prayer led by Pope Leo XIV at the Vatican, June 21, 2026.

Antoine Mekary | ALETEIA

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I.Media - publicado el 21/06/26
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Durante el rezo del ángelus, León XIV recomendó cultivar una relación intensa con Jesús para lograr vencer la tentación de "sucumbir al cansancio o al miedo"

León XIV animó a los católicos a dar testimonio del Evangelio "incluso donde su valor no se comprende ni se acepta", durante el Ángelus del 21 de junio de 2026. Al presentar la oración mariana desde la Plaza de San Pedro, el Papa también aseguró que la contemplación no estaba reservada "para monjes y ermitaños", sino que era accesible a todos.

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Tags:
angelusfepapa leon xiv
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