León XIV: “Es costoso permanecer fiel a las enseñanzas de Jesús”

León XIV animó a los católicos a dar testimonio del Evangelio "incluso donde su valor no se comprende ni se acepta", durante el Ángelus del 21 de junio de 2026. Al presentar la oración mariana desde la Plaza de San Pedro, el Papa también aseguró que la contemplación no estaba reservada "para monjes y ermitaños", sino que era accesible a todos.

Durante el rezo del ángelus, León XIV recomendó cultivar una relación intensa con Jesús para lograr vencer la tentación de "sucumbir al cansancio o al miedo"

Al comentar el Evangelio de este domingo, León XIV enfatizó que el autor, san Mateo, "escribía para comunidades que no tenían una vida fácil". "Tuvieron que enfrentar la hostilidad y la persecución, como todavía ocurre hoy con muchos cristianos en diversas partes del mundo", agregó.

El líder de la Iglesia Católica comentó a la multitud que "hoy, como entonces, es difícil permanecer fiel a las enseñanzas de Jesús y proclamar su Palabra". Expresó su esperanza de que todos se convirtieran en "hombres y mujeres capaces de reflejar la luz del Evangelio en todos los entornos y en todas las situaciones de la vida, y de dar testimonio de él incluso donde su valor no se comprende ni se acepta".

Para el Papa, este mensaje cristiano consiste en "responder al odio con amor, a la arrogancia con mansedumbre, al desaliento con perseverancia". "¡El mundo lo necesita tanto!", exclamó. Para vencer la tentación de "sucumbir al cansancio o al miedo" y "no desanimarse", el sucesor de Pedro recomendó cultivar "una relación intensa" con Jesucristo.