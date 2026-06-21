Esta heroica madre china fue asesinada por su fe

Santa Bárbara Cui Lianshi fue una mujer y madre perseguida por su fe católica que murió asesinada durante la Rebelión de los Bóxers en China

Hasta ahora, no hay muchas fiestas dedicadas a los hombres y mujeres de China ni a la extraordinaria fe de los laicos chinos. Muchos de ellos se agrupan en una celebración anual en julio, bajo la protección de San Agustín Zhao Rong y sus 119 compañeros.

Cuando se celebra una fiesta colectiva dedicada a varios mártires, como ocurre con grupos de todo el mundo, lo que sucede es que muchos de los testigos heroicos individuales caen en el olvido.

Sin embargo, en el Martirologio Romano figuran días específicos para estos «compañeros», en los que la Iglesia menciona a cada uno por su nombre, así como una breve nota sobre su vida.

Un ejemplo es Santa Bárbara Cui Lianshi, una madre china que fue perseguida y asesinada por su fe católica.

La fiel laica china

El Martirologio ofrece el siguiente resumen de su vida:

"Cerca de la ciudad de Liushuitao, en el territorio de Qianshengzhuang, provincia de Hebei, en China, santa Bárbara Cui Lianshi, mártir, quien, tras haber visto cómo mataban a su hijo, buscó refugio huyendo por la noche, pero, capturada por los enemigos de los cristianos, murió tras sufrir crueles torturas".

En otras fuentes se recoge que era madre de varios hijos, dos de los cuales llegaron a ser sacerdotes. También les ayudaba como sacristana y era conocida por su caridad hacia un mendigo. Cuando estalló la persecución, fue a buscar a sus hijos al seminario con el fin de sacarlos a escondidas y encontrar un refugio seguro.

Mártir y santa

Consiguieron escapar escondiéndose en carros, y ella se reunió con su marido. Por desgracia, una banda de rebeldes boxers anticristianos los rodeó y, aunque algunos miembros de la familia lograron escapar, Bárbara no pudo hacerlo, ya que sus pies estaban deformados por la práctica china de vendar los pies.

Se negó a renegar de su fe cristiana y fue ejecutada el 15 de junio de 1900.