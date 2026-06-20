(VIDEO) En la Trinidad, ¿qué papel juega Dios Padre?

Los Padres de la Iglesia explicaron que el Padre es el origen eterno del Hijo y del Espíritu Santo, sin dejar de ser un solo Dios con ellos

Cuando los cristianos rezan el Padrenuestro, se dirigen a Dios Padre. Sin embargo, muchos se preguntan cuál es exactamente su papel dentro de la Trinidad. Desde los primeros siglos, los Padres de la Iglesia enseñaron que el Padre es la fuente eterna de la vida trinitaria: aquel que engendra al Hijo y del que procede el Espíritu Santo. No es más Dios que ellos ni existe antes que ellos; las tres Personas comparten la misma naturaleza divina y viven en perfecta comunión de amor.