Para una buena salud mental estas son sus señales

Una buena salud mental no significa únicamente la ausencia de ansiedad o depresión. El psicólogo canadiense Nicholas Balaisis explica cómo se manifiesta la buena salud mental en la vida cotidiana

Como destaca el psicólogo canadiense Nicholas Balaisis, la salud mental suele definirse únicamente como la ausencia de trastornos mentales. En un artículo publicado en la revista Psychology Today, presenta cinco indicios concretos de buena salud mental. Para elaborar esta lista, se basa en la obra del sociólogo y psicoanalista germano-estadounidense Erich Fromm, quien ya en la década de 1960 estableció los criterios de la salud mental.

1 Irradian una energía psíquica equilibrada

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Una buena salud mental no significa vivir en un estado constante de felicidad ni la ausencia de días difíciles. Nicholas Balaisis recuerda que un estado psíquico saludable se manifiesta sobre todo a través de un cierto equilibrio interior. Según Fromm, "el bienestar presupone un cierto nivel de energía o vitalidad en el individuo, que no es ni obsesivo ni neurótico".

Por lo tanto, una persona mentalmente sana puede experimentar períodos de desesperanza o tristeza, pero, a pesar de ello, la vida no es una carga para ella. A esta persona le caracteriza la capacidad de afrontar los retos sin sentirse abrumada.

2 Saber estar a solas contigo mismo

Otro indicio de buena salud mental es la capacidad de estar a solas contigo mismo. En una época de estímulos constantes, el hecho de no sentir la necesidad de huir constantemente de la soledad —ya sea con un sinfín de actividades o pasando horas y horas con el móvil— es un signo de estabilidad psicológica.

Según el psicólogo, cuando una persona se aleja de ciertos comportamientos adictivos, como las pantallas o los cigarrillos, puede sentir un profundo aburrimiento, aislamiento o irritabilidad, ya que sus pensamientos y emociones afloran a la superficie. Por el contrario, "alguien que ha practicado la capacidad de estar consigo mismo suele ser capaz de controlar y gestionar los diversos pensamientos que surgen a lo largo del día", explica Balaisis. "Estos pueden ser a veces oscuros o autocríticos, pero también pueden llenarnos de curiosidad y de un sentido de la propia valía", añade.

3 Aceptar tanto la alegría como la tristeza

La buena salud mental implica la capacidad de aceptar todo el abanico de emociones. El bienestar "implica la capacidad de sentir placer y alegría cuando algo es agradable, pero también tristeza y enfado cuando nos sentimos amenazados o heridos", explica Balaisis.

En su opinión, algunas personas desarrollan una forma de entumecimiento emocional, a menudo relacionada con traumas, que actúa como mecanismo de defensa frente al dolor. Sin embargo, sentir dolor, pérdida o duelo es un signo de buena salud mental, ya que significa que la persona sigue permitiéndose que los acontecimientos le afecten.

4 Manténganse atentos a los demás

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La salud mental también se refleja en la capacidad de mantenernos abiertos hacia los demás y hacia el mundo que nos rodea. "Cuando no nos sentimos bien psicológicamente, a menudo perdemos todo interés por las personas, las actividades y las cosas que antes nos hacían felices", explica Balaisis.

En su opinión, una buena salud mental significa precisamente la capacidad de superar la concentración excesiva en las propias dificultades, lo que nos lleva a ayudar a los demás sin miedo a perdernos a nosotros mismos.

5 Mantener una visión realista del mundo

Según Erich Fromm, una persona psicológicamente sana es capaz de ver el mundo tal y como es en realidad y de reaccionar ante él de forma adecuada. Esto requiere una cierta madurez emocional y la capacidad de distinguir entre las propias experiencias, heridas o recuerdos y la realidad del momento. Balaisis considera que esta percepción implica abandonar la visión idealizada del mundo que proviene de la infancia y aceptar el hecho de que el mundo contiene bondad y crueldad, alegría y pruebas.