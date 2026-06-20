Nuestra Señora de Guadalupe en Filipinas: una peregrinación de seis meses

Está en marcha una peregrinación de seis meses en Filipinas, con implicaciones que van más allá de la devoción católica

El pasado sábado 13 de junio de 2026, fiesta del Inmaculado Corazón de María, una réplica de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe procedente de México inició una peregrinación de seis meses en Filipinas que concluirá el 12 de diciembre, día de su festividad.

La Catedral de Manila fue la primera parada pública. El Arzobispo de Manila, el Cardenal José Advincula, celebró una solemne Misa para conmemorar la llegada de esta imagen especial, enviada por los Obispos de México, en anticipación del 500 aniversario de la aparición de la Virgen María a San Juan Diego (en 2031).

La misa comenzó con una interpretación festiva del himno mexicano La Guadalupana. El coro cantó en español acompañado por instrumentos de mariachi y la rondalla filipina. La fusión de estos dos estilos musicales —uno de América y otro de Asia— simboliza los largos años de amistad e historia compartida entre Filipinas y México.

Para seguir la peregrinación, únete al grupo de Facebook aquí .

Devoción filipina a Nuestra Señora de Guadalupe desde 1601

Los filipinos han sido devotos de esta advocación a la Virgen María desde principios del período colonial español. La evidencia más antigua de devoción local es una imagen en la Iglesia de Nuestra Señora de Gracia, que fue fundada en 1601.

Esta iglesia fue designada Santuario Arquidiocesano oficial de Nuestra Señora de Guadalupe en 2002. Luego, en 2010, tras un aumento en el número de peregrinos a este santuario, la conferencia episcopal elevó su estatus a Santuario Nacional.

En 1935, el Papa Pío XI declaró a Nuestra Señora de Guadalupe "Patrona Celestial de Filipinas" y, en 2003, la Conferencia Episcopal Católica de Filipinas añadió el título de "Patrona Provida de Filipinas" a sus funciones.

Otro sitio significativo de la época colonial es una cueva en Cebú que alberga una milagrosa estatua de la Virgen de Guadalupe. Ataviada con un traje ricamente bordado, típico de la estatuaria religiosa del período español, esta imagen y la devoción que se le profesa se remontan a 1880. En 2006, la imagen recibió una coronación canónica, así como un decreto pontificio que la proclama "Patrona de Cebú".

Nuestra larga tradición de devoción a Nuestra Señora de Guadalupe explica por qué tantos filipinos la consideran suya, a pesar de que proviene de un país a miles de kilómetros de distancia. Esta devoción también justifica que líderes espirituales y políticos honraran su llegada. En la misa inaugural, oficiada por el Arzobispo de Manila, se le pidió al Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. que dirigiera la oración de consagración ante su imagen.

Manila Cathedral Facebook

Una escena insólita: El Cardenal de Manila rezando con el Presidente Marcos

Sin embargo, la compleja historia del presidente Marcos podría incomodar a más de un católico filipino ante la idea de que él dirija un acto de consagración tan solemne.

El presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. es el único hijo del presidente Ferdinand Marcos Sr., quien fue destituido en 1986, cuando dos millones de filipinos salieron a las calles para exigir el retorno a la democracia. Para entonces, Filipinas había soportado 21 años de régimen autoritario.

Esta “revolución popular” fue convocada por el cardenal Jaime Sin, entonces arzobispo de Manila. Su invitación fue transmitida por Radio Veritas el 23 de febrero de 1986. El cardenal hizo un llamado a laicos, religiosos y clérigos a reunirse en la Avenida Epifanio de los Santos para expresar su apoyo a Fidel V. Ramos y Juan Ponce Enrile. Estos dos generales habían desertado del régimen debido a denuncias de fraude masivo en las elecciones anticipadas que declararon a Marcos Sr. ganador sobre Corazón Aquino.

El Cardenal instó a la gente a reunirse pacíficamente y a no recurrir a la violencia. Su llamado fue escuchado. No se disparó ni un solo tiro durante los cuatro días de la revolución. El último día, 25 de febrero, Marcos padre abandonó Malacañang y la presidenta Corazón Aquino juró el cargo. La democracia fue restaurada.

Desde que asumió el cargo en 2022, el presidente Marcos Jr. no ha encabezado las conmemoraciones oficiales de la Revolución Popular, a diferencia de muchos de sus predecesores. Esta reticencia revela cómo el 25 de febrero de 1986 sigue siendo visto como un momento histórico divisivo por su familia y muchos de sus partidarios.

Este año se conmemoró el 40 aniversario de aquel momento histórico. El cardenal Advincula ha exhortado repetidamente a los fieles a preservar la memoria de EDSA, describiéndola no solo como una victoria democrática, sino también como un momento lleno de gracia en el que la Santísima Virgen estuvo presente entre el pueblo filipino.

Dadas sus diferentes perspectivas sobre la revolución de 1986, fue sorprendente ver al cardenal Advincula y al presidente Marcos orando juntos el sábado pasado. La escena sugería la voluntad de dejar de lado sus diferencias políticas en busca de puntos en común y el bien común. También plantea la cuestión de si esta peregrinación a Nuestra Señora de Guadalupe es en sí misma una señal de que ella llama a los filipinos a una reconciliación, conversión y unidad más profundas.

Nuestra Señora de EdSA y la paz que les dio a todos los filipinos en 1986.

En una homilía con motivo del 36º aniversario de EDSA, el Cardenal Advincula recordó a los filipinos que el desenlace pacífico de EDSA fue una gracia particular que nuestra Santísima Madre concedió a la nación:

“Ahora es un momento crucial para defender nuestra dignidad nacional como Pueblo Amante de María. No permitamos que EDSA sea solo una página de la historia nacional. EDSA no es solo un evento político sobre la reconfiguración del poder, sino una experiencia religiosa y espiritual que trasciende el tiempo e inspira nuestra vida como nación. ¿Qué significa ser 'Pueblo Amante de María'? En primer lugar, Pueblo Amante de María significa que somos un pueblo amado por María. EDSA es un testimonio del poder del amor maternal de Nuestra Señora por nosotros".

Su recordatorio de que los filipinos son un pueblo que ama a la Santísima Virgen y es amado por ella evoca las icónicas imágenes de ciudadanos comunes, sacerdotes, monjas y seminaristas frente a tanques militares fuertemente armados. Al formar barricadas humanas, rezaban el rosario y se encomendaban a la protección de María. Muchos creen que estas oraciones contribuyeron a asegurar no solo la democracia, sino también la paz.

Cuando se recuerda en términos de paz, la revolución de 1986 trasciende las lealtades políticas y los cambios de poder que trajo consigo. La paz alcanzada en EDSA no benefició únicamente a quienes se oponían al régimen. Quienes formaban parte del gobierno de Marcos también se salvaron.

Además, los militares podrían haber usado la fuerza contra los manifestantes. Sin embargo, no lo hicieron.

En definitiva, la conclusión pacífica de EDSA benefició a los filipinos de ambos lados del espectro político. Desde esta perspectiva más amplia, la gracia que recibimos de la Santísima Virgen ese día estaba destinada a toda la nación.

La visita de Nuestra Señora de Guadalupe, una invitación a la conversión y la unidad.

La presencia del Cardenal y del Presidente en la Misa de apertura del sábado pasado nos invita a reconocer, en la cercanía de la Virgen María —tanto en EDSA como ahora a través de la visita de esta imagen peregrina— a una madre que llama a sus hijos al diálogo, la conversión y la unidad. Nos invita a superar las divisiones políticas y a trabajar juntos por la paz y el bien común.

Ese singular momento de oración compartida es, por lo tanto, una invitación a todos los filipinos a buscar una conversión más profunda, independientemente de su afiliación política. Este énfasis en la conversión fue precisamente el tema con el que el Cardenal Advincula concluyó su homilía, animando a los fieles no solo a pedir la protección de la Virgen María, sino también a compartir su corazón.