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León XIV elogia el servicio a los migrantes de Santa Cabrini

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MARCO BERTORELLO | MARCO BERTORELLO

Pope Leo XIV speaks at the Parish of Saints Anthony Abbot and Francesca Cabrini in Sant'Angelo Lodigiano. The relic of Mother Cabrini's heart can be seen in the background.

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I.Media - publicado el 20/06/26
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Durante su visita a Sant'Angelo Lodigiano, León XIV veneró las reliquias de la Madre Cabrini y, destacando su servicio a los inmigrantes, la llamó "magnífica misionera del Amor"

"¿Qué podría ser más relevante que un carisma misionero que se pone al servicio de los migrantes?” Esta fue la pregunta que León XIV planteó a los católicos durante una parada en Sant'Angelo Lodigiano, cerca de las reliquias de Santa Francisca Javiera Cabrini, el 20 de junio de 2026. El Papa rindió un emotivo homenaje a esta “magnífica” figura que dedicó su vida a los emigrantes en América, y al Papa Francisco, quien hizo de la defensa de los migrantes uno de los temas clave de su pontificado.

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Tags:
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