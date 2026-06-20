León XIV elogia el servicio a los migrantes de Santa Cabrini

"¿Qué podría ser más relevante que un carisma misionero que se pone al servicio de los migrantes?” Esta fue la pregunta que León XIV planteó a los católicos durante una parada en Sant'Angelo Lodigiano, cerca de las reliquias de Santa Francisca Javiera Cabrini, el 20 de junio de 2026. El Papa rindió un emotivo homenaje a esta “magnífica” figura que dedicó su vida a los emigrantes en América, y al Papa Francisco, quien hizo de la defensa de los migrantes uno de los temas clave de su pontificado.

Durante su visita a Sant'Angelo Lodigiano, León XIV veneró las reliquias de la Madre Cabrini y, destacando su servicio a los inmigrantes, la llamó "magnífica misionera del Amor"

Tras su visita a Pavía , esta fue la última parada de su maratónica tarde en Lombardía . "Cuando supe que Sant'Angelo Lodigiano está a pocos kilómetros de Pavía, quise aprovechar la oportunidad de inmediato", confesó el Papa a su llegada. Y con razón: la Madre Cabrini (1850-1917), la primera santa de los Estados Unidos, que falleció en Chicago, la ciudad natal del pontífice, nació precisamente en esta localidad.

Al aterrizar en helicóptero al final del día en el estadio municipal de la ciudad, León XIV fue recibido por más de 7.000 personas, congregadas a lo largo del recorrido para saludar su coche. Posteriormente se dirigió a la iglesia parroquial, donde veneró la reliquia del corazón de Madre Cabrini, que se exhibía en el altar.

"¿Qué podría ser más relevante hoy que un carisma misionero al servicio de los migrantes?", declaró el jefe de la Iglesia Católica ante mil "conciudadanos y compatriotas" de la santa, que llenaban la iglesia y la plaza exterior. Los animó a descubrir a Francisca Javier Cabrini. "Lean sus escritos, llenos de pasión por Jesús y por la misión", les exhortó, antes de prometer: "Quien conoce a la Madre Cabrini queda cautivado".

León XIV es posicionado como el heredero de Francisco

MARCO BERTORELLO | MARCO BERTORELLO

En su discurso, León XIV recordó que la misionera había sido guiada por su predecesor, León XIII. Si bien ella deseaba ir a China, él le había recomendado, de hecho, "no hacia Oriente, sino hacia Occidente", animándola a ponerse al servicio de los miles de emigrantes italianos en América.

Hoy, continuó el Papa número 267, el fenómeno de la migración "ha entrado en una fase diferente, sin duda más compleja, y no por ello menos capaz de suponer un desafío para la Iglesia". Añadió: "Si la Madre Francisca viviera hoy, […] ¿qué le habría pedido un Papa como Francisco, hijo de inmigrantes italianos, él que ha hecho del servicio a los migrantes uno de los pilares de su pontificado?".

León XIV afirmó haber "heredado y continuado las enseñanzas" del pontífice argentino con la exhortación apostólica Dilexite sobre el amor a los pobres, documento que también cita a Cabrini. Expresó su esperanza de que toda la Iglesia se inspirara en "esta magnífica misionera del Amor".