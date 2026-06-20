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León XIV ante las reliquias de San Agustín en Pavía

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MARCO BERTORELLO | MARCO BERTORELLO

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I.Media - publicado el 20/06/26
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Ante las reliquias del obispo de Hipona, León XIV destacó la figura de san Agustín y recalcó "la necesidad de mirar hacia adentro, [...] para buscar y encontrar un sentido que guíe nuestras vidas"

Ante las reliquias de su maestro espiritual, san Agustín, en Pavía, León XIV animó a los católicos a luchar contra la "dispersión interna". Durante su visita a la ciudad lombarda, a casi 500 kilómetros al norte de Roma, el 20 de junio de 2026, el pontífice celebró una serie de encuentros en los que exhortó a los cristianos a ofrecer un testimonio "nuevo y asombroso" del Evangelio en el mundo actual.

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