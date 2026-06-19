(VIDEO) Antes de ser un gigante del fútbol, San Lorenzo fue una obra pastoral

La historia del padre Lorenzo Massa demuestra cómo un balón y una parroquia cambiaron la vida de cientos de jóvenes en Buenos Aires

Mucho antes de convertirse en uno de los clubes más importantes de Argentina, San Lorenzo de Almagro fue una respuesta pastoral. Detrás de su nacimiento estuvo el sacerdote salesiano Lorenzo Massa, quien vio en el fútbol una oportunidad para proteger a los jóvenes de los peligros de la calle y acercarlos a valores como la amistad, la disciplina y la fe. Más de un siglo después, su legado sigue vivo dentro y fuera de las canchas.