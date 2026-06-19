Oración para rezar por los matrimonios en crisis

El matrimonio es una vocación que Dios da a muchos hombres y mujeres, pero no por ello es fácil, por eso, hay que rezar una oración por los que están en crisis

Dios ha hecho al hombre y a la mujer para ser complemento y compañeros de vida, también para que juntos formen una familia y se santifiquen mutuamente. Sin embargo, nadie dijo que fuera fácil. Por eso, ante la crisis que viven muchas parejas en su matrimonio, hay que elevar al cielo una oración y rezar para que puedan resolver sus conflictos.

EL verdadero amor

La rutina, los problemas económicos, las responsabilidades, tantas horas en el trabajo, el desencanto que aparece cuando se acaba el primer enamoramiento, las tentaciones que no dejan surgir, y más, los puede hacer tambalear. Pero el verdadero amor se basa en saber afianzarse mutuamente de Dios y rogar para que las promesas que se hicieron el día de la boda puedan ser cumplidas hasta el fin de sus vidas.

Roguemos a Dios y la Sagrada Familia para que puedan superar sus crisis:

Oración