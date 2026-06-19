Oración para rezar por los matrimonios en crisis

Dios ha hecho al hombre y a la mujer para ser complemento y compañeros de vida, también para que juntos formen una familia y se santifiquen mutuamente. Sin embargo, nadie dijo que fuera fácil. Por eso, ante la crisis que viven muchas parejas en su matrimonio, hay que elevar al cielo una oración y rezar para que puedan resolver sus conflictos.
EL verdadero amor
La rutina, los problemas económicos, las responsabilidades, tantas horas en el trabajo, el desencanto que aparece cuando se acaba el primer enamoramiento, las tentaciones que no dejan surgir, y más, los puede hacer tambalear. Pero el verdadero amor se basa en saber afianzarse mutuamente de Dios y rogar para que las promesas que se hicieron el día de la boda puedan ser cumplidas hasta el fin de sus vidas.
Roguemos a Dios y la Sagrada Familia para que puedan superar sus crisis:
Oración
"Señor Jesús, pongo en tus manos nuestro matrimonio.
Tú que bendijiste las bodas de Caná, te pido que entres hoy a nuestro hogar y restaures nuestra relación.
Señor, en este momento de dolor y confusión, te pido que calmes nuestros corazones. Elimina todo orgullo, rencor y falta de perdón. Ayúdanos a mirarnos con los ojos de tu amor misericordioso y a recordar el compromiso sagrado que un día hicimos ante Ti.
Devuélvenos el diálogo, la comprensión y la paciencia. Sana las heridas que nos hemos causado y fortalece nuestra unión para que podamos superar esta crisis. Que tu Espíritu Santo sea nuestro guía y nuestra fuerza.
Sagrada Familia de Nazaret, modelo de amor y entrega, ruega por nosotros y protege nuestro matrimonio".
Amén.