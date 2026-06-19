Monjitas en el Fan Fest: El mundial en México también tiene espacio para la fe

Fe, abrazos y afición... estas religiosas no perdieron la oportunidad de poner un poco de fe católica en el evento internacional más grande del año

¿Monjitas en mundial? En principio, ver a dos mujeres uniformadas, sonrientes y con carteles en brazos suena totalmente esperado en el FIFA Fan Fest de una de las ciudades sedes de la Copa del Mundo; sin embargo, estas dos jóvenes no portaban el uniforme de un equipo deportivo, sino su hábito religioso. Esto lo cambia todo, ¿cierto?

Durante la copa del mundo, México será sede de 13 partidos, repartidos entre Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Por ello, desde el 11 de junio, las calles de estas ciudades se han llenado de diferentes actividades en las que los aficionados de todo el mundo pueden seguir el minuto a minuto de sus selecciones.

En la Ciudad de México, el Zócalo se ha convertido en una fiesta del futbol: pantallas gigantes, amigos, porras, comida y cientos de miles apoyando al mismo equipo. En medio de esta fiesta, que puede albergar hasta a 60 mil personas de manera simultánea, la presencia de dos mujeres se robó la atención.

Previo al partido de México contra Corea del Sur, dos hermanas Adoratrices Perpetuas del Santísimo Sacramento, de la Arquidiócesis Primada de México, sorprendieron a todos con carteles que decían: "Abrazos gratis". Los aficionados y voluntarios las recibieron con alegría y aceptaron sus abrazos, algunos incluso se tomaron fotografías, charlaron con ellas y les corearon porras.

La Arquidiócesis, por medio de sus redes sociales, aseguró que "donde hay personas, también hay espacio para la fe" y explicó que las religiosas "salieron al encuentro de los aficionados para regalar abrazos, escuchar historias y recordarnos que Dios está siempre cerca de nosotros".

"Las adoratrices siempre son un amor de Dios aquí en la tierra", comentó un usuario en redes sociales. Otro comentó: "Ellas vieron a un Cristo en cada uno que abrazaron".