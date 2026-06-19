Lo que realmente une a León XIV con “Madre Cabrini”

Este sábado 20 de junio, León XIV se dirige a Sant’Angelo Lodigiano, en Lombardía, para rendir homenaje a Francisca Javiera Cabrini, no solo la primera santa de su país, Estados Unidos, sino también una pionera con la que tiene mucho en común

Este sábado, León XIV se dirige a Pavía, como "hijo de san Agustín", para visitar la tumba de su padre espiritual. En la basílica de San Pedro del Cielo de Oro, el ex prior de la Orden de San Agustín regresa a las raíces de su espiritualidad en un lugar que conoce muy bien, ya que allí recibió al Papa Benedicto XVI en 2007. Antes de regresar a Roma al término de esta jornada, León XIV debe hacer un pequeño desvío en helicóptero para llegar, a unos minutos de vuelo, a la ciudad de Sant’Angelo Lodigiano. Un pueblito más entre tantos otros en la llanura del Po, sin historia alguna, salvo por el hecho de que allí nació en 1850 santa Francisca Javiera Cabrini, la primera santa de Estados Unidos.

Sin embargo, la cédula de identidad estadounidense de la santa —que obtuvo principalmente por razones administrativas, a pesar de su verdadero amor por los Estados Unidos— probablemente no sea la razón por la que León XIV visita Sant’Angelo Lodigiano, donde venerará la reliquia del corazón de "Madre Cabrini".

Pero no solo eso, pues la historia personal del nativo de Chicago y el extraordinario destino de la fundadora de las Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús, fallecida en esa misma ciudad poco antes de la Navidad de 1917, parecen en muchos aspectos destinos entrecruzados a casi un siglo de distancia.

"¡No hacia Oriente, sino hacia Occidente!"

Nacida en Sant’Angelo Lodigiano, en el seno de una familia de agricultores muy piadosos, Francisca Javiera —un nombre que la predestinaba a su futura vocación— creció admirando las misiones extranjeras, leyendo sus aventuras en un periódico al que su papá estaba suscrito. "Siempre tuvo el deseo de convertirse en misionera e incluso se cuenta que, de niña, jugaba a enviar a sus amigas a las misiones»" confiesa entre risas la hermana Patricia.

Con sede en Roma, esta argentina es la actual asistente general de las Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús, congregación que Cabrini finalmente decidió fundar en 1880.La hermana Patricia destaca el reto que significó para esta joven maestra de 30 años la fundación de esta comunidad.

Las órdenes misioneras femeninas eran entonces algo bastante nuevo, ella tenía problemas de salud y, a menudo, faltaba dinero. "Pero tenía una gran fuerza interior, una determinación inmensa", cuenta. Aunque al principio soñaba con irse a China, la joven italiana se encontró en su camino con el papa León XIII, quien tenía un proyecto muy diferente para ella. "¡No hacia Oriente, sino hacia Occidente!", le dijo, después de que san Juan Bautista Scalabrini lo alertara sobre la suerte de los migrantes italianos al otro lado del Atlántico. Así que la joven cruzó el océano.

Un espíritu pionero

En aquella época, los migrantes italianos eran víctimas de cierta hostilidad por parte de la población estadounidense. Se les asignaban trabajos muy difíciles, incluso peligrosos, sobre todo en la construcción, pero también en las minas del oeste del país. Al abrir numerosas casas en tan solo unos años, la fundadora hizo todo lo posible para que sus religiosas trabajaran lo más cerca posible de estas comunidades.

"La Madre Cabrini forma parte de esa historia, a la vez difícil y gloriosa, de la construcción de Estados Unidos", explica la hermana Patricia, quien destaca su capacidad para apoyarse en laicos, crear redes y atravesar el país, desde el Atlántico hasta Colorado. "Amaba mucho este país; en él encontró un terreno ideal para expresar plenamente sus virtudes como mujer muy emprendedora, positiva y capaz de hablar tanto con el banquero y el político como con los más pobres", cuenta.

¿Madre Cabrini, un modelo de espíritu pionero? "Era una mujer que pensaba en todo, que siempre estaba en movimiento, siempre en el camino o en un barco", confirma la religiosa cabriniana. Describe su tenacidad a la hora de conseguir fondos o edificios para albergar sus hospitales, orfanatos y escuelas, hasta el punto de lanzar medallas a una propiedad que no querían venderle, hasta que la Providencia acudió en su ayuda. "La Madre Cabrini quería edificios hermosos, con amplios espacios y árboles para recibir dignamente a sus alumnos y pacientes", relata.

Viajera incansable

Y la futura santa —canonizada por Pío XII en 1946— no se detuvo en Estados Unidos: abrió misiones en Europa, pero también en América Latina. "El mundo es demasiado pequeño como para limitarnos a un solo lugar; quiero abarcarlo en su totalidad y llegar a todos sus rincones", afirmaba. Viajera incansable, se adelantaba para abrir casas antes de traer a las religiosas de Italia, recorriendo toda Sudamérica y cruzando, en pleno invierno, la cordillera de los Andes. Devota de Santa Rosa de Lima, se dirigió primero a la capital peruana para encomendarle este difícil viaje, visitando así este país al que Robert Francis Prevost también vendría como misionero años más tarde.

"Su abundante correspondencia demuestra que sentía una gran curiosidad por hasta los más mínimos detalles de la vida cotidiana", destaca además la hermana Patricia. Cuenta cómo, durante una visita a Colorado, encontró un enorme tronco fosilizado, lo hizo traer a Italia y lo presentó en la feria de Milán, donde finalmente ganó un premio. Toda esta intensa misión estaba motivada por una fe ardiente. "Para ella, lo más importante era el amor de Jesús, el amor a su Sagrado Corazón, hacer presente ese amor para todos y llevarlo a cada uno", destaca la religiosa argentina, refiriéndose a una espiritualidad al mismo tiempo muy "contemplativa".

Ella inspira a León XIV

Agotada por esa vida intensa, la Madre Cabrini falleció en 1917 a los 67 años, tras haber fundado 67 casas. Su orden siguió expandiéndose, llegando incluso a establecer una presencia temporal en China antes de ser expulsada por la revolución. Hoy en día, cuenta con menos religiosas (185 en 2024), pero sigue contando con numerosos laicos que forman parte de esta gran familia en casi todo el mundo: Brasil, Argentina, Eswatini, Uganda, España, Nicaragua… Sin embargo, la fecundidad de la Madre Cabrini va más allá de su propia congregación: también fue la inspiradora de muchas otras órdenes, a empezar por la de las Misioneras de la Caridad de la Madre Teresa, quien había declarado querer hacer en la India lo que la santa italiana había hecho en América.

También parece inspirar al Papa, quien la ha citado en cuatro ocasiones desde su elección, dos de ellas en importantes textos magisteriales publicados en 2025. En su exhortación apostólica Dilexi te, dedicada a los pobres, el Papa recuerda que la santa fue proclamada patrona de todos los migrantes por Pío XII y la presenta como uno de los modelos de la acción cristiana en favor de los más desfavorecidos.

En su carta apostólica Diseñar nuevos mapas de esperanza, sobre los desafíos de la educación, la cita como una de las "mujeres valientes" que han "abierto el camino a las jóvenes, a los migrantes y a los más desfavorecidos".

Un vínculo especial

Quizás los numerosos puntos en común con su propia vida también hayan inspirado al pontífice: de hecho, en ambos se encuentra un vínculo especial con León XIII, una doble identidad, una experiencia como misioneros, un marcado interés por la organización de su orden religiosa, una pasión por los viajes y una inclinación por América en su conjunto.