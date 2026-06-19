Fin de curso: 6 ideas para agradecer a los profesores

El ciclo escolar está por terminar y si te preguntas qué obsequiar o cómo mostrar gratitud hacia los profesores al final del curso, aquí unas ideas infalibles

Con el fin del curso escolar llegan las ceremonias, las despedidas y también una pregunta que muchos padres se hacen: ¿qué podemos regalar a los profesores para agradecerles todo lo que hicieron por nuestros hijos durante el año?

Más allá de enseñar Matemáticas, Historia o Biología, los docentes también acompañan a los estudiantes en distintos procesos, fomentan la confianza, corrigen con paciencia y ayudan a los niños a descubrir sus talentos. Por ello, el cierre del ciclo escolar se convierte en una oportunidad para reconocer su esfuerzo con un detalle que transmita gratitud sincera.

Más allá del aula

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Hay maestros que se convierten en figuras importantes que dejan una huella en la vida personal del alumno, por lo que algunas familias buscan reconocer su labor a través de un gesto de gratitud.

Existen algunos gestos sencillos y significativos que pueden hacerles sentir valorados por su empeño durante todo el curso. Aquí te los presentamos.

1 Carta de agradecimiento

Pueden hacer un cartel entre todos los alumnos y cada uno le escriba un mensaje significativo, o bien, cada uno puede hacer un dibujo o una carta especial para su profesor.

Este obsequio, al ser una manualidad, tiene un gran valor emocional y anima al profesor para continuar preparándose para seguir enseñando con amor a sus alumnos.

2 Un album fotográfico

Para aquellos a los que les gusta enmarcar momentos importantes, esta puede ser una muy buena opción. Regalar un pequeño álbum o una foto en un portaretratos es una hermosa manera de expresarle que atesoras los momentos que compartieron juntos.

3 Una plantita

Un buen detalle, que nunca pasará desapercibido, es una plantita. El profesor puede usarla para decorar su salón de clases o su hogar. Además tus hijos y tú pueden escoger una maceta bonita, o comparar una de cerámica y pintarla.

Algunas buenas opciones:

Suculentas.

Lavanda.

Plantas de interior de fácil mantenimiento.

4 Un libro

Si conocen los gustos del profesor, un libro puede ser un detalle especial. Además pueden acompañarlo con una nota personalizada.

Sugerencias:

Literatura.

Desarrollo personal.

Educación.

Espiritualidad.

5 Una taza o un termo

Aunque es un regalo clásico, es un detalle que nunca pasa de moda y que los profesores pueden usar todos los días para llevarlo a sus clases. Puede adquirir un significado especial si incluye

Una frase del grupo.

El nombre del profesor.

Una fotografía de la generación.

6 Una canasta de agradecimiento

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Puedes armar una pequeña canasta o una bolsa. Añade: té o café, chocolates, galletas artesanales o algún producto como gel antibacterial, crema humectante para manos, etc.

Recomendación de Aleteia: arma un pequeño kit con un Rosario, un pequeño envase de agua bendita, una estampa de algún santo -como el santo patrono de los profesores: San Juan Bautista de La Salle-. Por último, puedes incluir un pequeño tarro de miel.

Hasta el próximo curso…