¡El proverbio que tiene una conexión con los agustinos!

Cuando las circunstancias te obligan a adaptarte a las costumbres locales y dices "Cuando estés en Roma…", te estás refiriendo a la sabiduría que San Ambrosio transmitió a su famoso discípulo

Ya sea en casa de un vecino o en un país extranjero, todos nos hemos encontrado en situaciones en las que las costumbres locales difieren de las que estamos acostumbrados. Quizá nos pidan que nos quitemos los zapatos en la puerta, mientras que en casa nos los dejamos puestos; o que las papas fritas se sirvan con vinagre, salsa o queso, en lugar de ketchup. Es probable que hayamos encogido los hombros y aceptado la situación diciendo: "Cuando estés en Roma…", quizá sin siquiera terminar el refrán con "haz como los romanos". ¡Lo que quizá no sepamos es que ese proverbio tan común está relacionada con San Agustín!

De África a Italia

Este gran santo y doctor de la Iglesia nació en el norte de África, en Tagaste. La ciudad estaba situada en lo que hoy es Argelia, una tierra que recientemente ha visitado el papa León XIV. En aquella época, la región formaba parte del Imperio Romano. Aunque Agustín fue criado por una madre cristiana, no abrazó la fe de inmediato.

En el año 383, a la edad de 28 años, siendo ya autor y consumado profesor de retórica, partió de África hacia Roma. Desde allí se trasladó a Milán para ocupar un puesto de profesor. Durante su estancia en Milán, conoció a San Ambrosio, quien guió el camino de fe del joven hacia el catolicismo pleno y, finalmente, lo bautizó.

Un sabio consejo

En su Carta 54 (a Januario), san Agustín relata cómo su madre, santa Mónica, se sentía perpleja ante las diferentes formas de observar el ayuno en Roma y Milán (que, a su vez, podían diferir de lo que estaban acostumbrados en el norte de África). Ella había viajado a Milán, en el norte de Italia, para estar con su hijo y no sabía si debía seguir ayunando los sábados, como hacían en Roma, o no, como en el norte. Agustín preguntó a su mentor, Ambrosio, cómo responder a la inquietud de su madre. El gran obispo respondió:

Cuando visito Roma, ayuno los sábados; cuando estoy aquí, no ayuno. Siguiendo el mismo principio, sigue la costumbre vigente en cualquier Iglesia a la que acudas, si no deseas ofender con tu conducta ni encontrar motivo de ofensa en la de los demás.

Esta historia se considera el origen del dicho "Cuando estés en Roma, haz como los romanos", en sus diversas formulaciones. San Agustín quedó impresionado por la sabiduría de este consejo y escribió que lo consideraba "como si lo hubiera recibido a través de un oráculo del cielo".

La carta de san Agustín

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A continuación, en su carta, explica que este principio se aplica a cuestiones en las que no existe una respuesta clara de lo que está bien o mal basada en las Escrituras, la Tradición de la Iglesia o en "la influencia manifiestamente positiva sobre los modales". No aboga por el relativismo, sino por la adaptación a las costumbres locales válidas.