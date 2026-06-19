Cuatro pilares que restaurarán tu matrimonio diariamente

En una época en la que muchas parejas terminan una relación cuando llegan los conflictos, escuchar el testimonio de quienes lograron reconstruir su matrimonio después de una separación puede resultar esperanzador. Ese es el caso de Francisco y Gabi, un matrimonio que comparte su experiencia en una conversación con Juan Manuel Cotelo. Después de enamorarse, casarse y formar una familia, atravesaron una crisis que parecía definitiva. Hoy, a través de su testimonio, comparten cuatro importantes pilares matrimoniales.
1Saber comunicarse
Siempre habrá discusiones, pero es importante que cada uno pueda dar su punto de vista y sepan discutir sanamente. De modo que ambos puedan sentirse valorados. Cn el paso de los años es fácil caer en la rutina y olvidar que la persona que tenemos al lado sigue necesitando sentirse amada y valorada.
Los pequeños detalles, las palabras de agradecimiento y los gestos cotidianos ayudan a recordar que el amor necesita expresarse continuamente. Cuando dejamos de cuidar esos aspectos, la relación puede comenzar a deteriorarse poco a poco. Por lo tanto, es importante que sepan comunicarse.
2Estar siempre unidos
Con el paso de los años, el matrimonio comienza a ser rutinario y nos acostumbramos a tener la presencia del otro segura. Este matrimonio recomienda seguir tomándose de la mano, estar juntos en las reuniones, compartir actividades, etc. Estos pequeños actos hacen la diferencia en la relación, por más sencillos que parezcan los une más.
3El perdón de todos los días
Hay que perdonar, incluso las cosas pequeñas. Francisco señala "una cosa chiquita para mí, puede ser muy grande para ella; y si en ese momento no pido perdón y lo dejo, creo una herida chiquita, pero una herida chiquita cuando entra un virus o una bacteria, se pudre todo, haciéndose una herida grande".
Hay que ponerse en el lugar del otro para comprender lo que la otra persona está sintiendo. Dando apertura a un diálogo de conciencia de no lastimar y de resolver, porque así siempre habrá una reconciliación real.
4Ver las necesidades del otro
No importa cuántos años llevan casados, siempre hay que estar alerta y "estar atentos el uno del otro", no pensar: "Esto no nos va a pasar" o "ya no volverá a pasar".
Es importante ver las necesidades físicas, espirituales, amorosas, etc. Ya que si uno hace feliz al otro, será recíproco. Es decir, al ser un equipo y ver por el bien del otro, verán por el bienestar de ambos.
El amor es una decisión diaria
Más allá de técnicas o fórmulas mágicas, un matrimonio feliz se construye día a día mediante pequeñas decisiones: escuchar, agradecer, perdonar, dialogar y volver a elegir a la persona amada incluso en los momentos difíciles.
La historia de Francisco y Gabi nos recuerda que el amor no consiste en encontrar una relación perfecta, sino en aprender a caminar juntos a pesar de las imperfecciones. Porque muchas veces los matrimonios más fuertes no son los que nunca se rompieron, sino aquellos que encontraron la manera de reconstruirse.