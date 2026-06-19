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¿Cómo se reza el acto de acto de contrición para confesarse?

confesión, reconciliación, penitencia

Africa | Shutterstock

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Mónica Muñoz - publicado el 19/06/26
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Antes de confesarse es necesario hacer un minucioso examen de conciencia y realizar un acto de contrición. Reza esta oración para prepararte

Tal vez parezca sencillo, pero no todos saben con certeza cómo deben rezar la oración del acto de contrición para poder acercarse al sacramento de la Reconciliación. Porque si bien, confesarse es difícil - obviamente, para nadie es sencillo porque debemos enfrentar nuestros pecados - hay que hacerlo con humildad y confianza, porque el que así reza, Dios lo mira con infinito amor y misericordia.

Por eso, para que tengas a la mano la oración, aquí te la dejamos:

Acto de contrición

Señor mío Jesucristo,
Dios y hombre verdadero,
Creador, Padre y Redentor mío;
por ser Tú quien eres, Bondad infinita
y porque te amo sobre todas las cosas,
me pesa de todo corazón haberte ofendido;
también me pesa porque puedes castigarme
con las penas del infierno.
Ayudado de tu divina Gracia,
propongo firmemente nunca más pecar,
confesarme y cumplir la penitencia
que me fuera impuesta.
Amén

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Tags:
confesioncontriciónoración
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¿Cómo se reza el acto de acto de contrición para confesarse?