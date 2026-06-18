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(VIDEO) Lo que el mar simboliza en la Biblia puede sorprenderte

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Guillermo Arévalo - publicado el 18/06/26
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La reflexión de León XIV en Canarias ayuda a descubrir uno de los símbolos más profundos de la Sagrada Escritura

Durante su visita al puerto de Arguineguín, en las Islas Canarias, el Papa León XIV recordó que, en el lenguaje bíblico, el mar es mucho más que una realidad geográfica.

Frente a un lugar marcado por las historias de migrantes que arriesgan la vida en el océano, el Papa explicó que el mar representa con frecuencia la amenaza, el caos y las fuerzas que parecen oponerse al plan de Dios. Sin embargo, la Biblia también muestra que precisamente allí, en medio de las aguas turbulentas, el Señor manifiesta su poder salvador.

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bibliainmigrantesmarpapa leon xivsignificado
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