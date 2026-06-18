Roma reconoce a mártires españoles y a 5 venerables, incluida una española

La Iglesia Católica ha reconocido a veinte nuevos mártires españoles y a cinco "venerables" en seis decretos publicados el 18 de junio de 2026. Roma impulsa así las causas de canonización de un misionero belga en Brasil, una monja estadounidense, dos monjas italianas —una de las cuales figura como "Justa entre las Naciones"— y una monja española del siglo XVII.

León XIV aprobó el reconocimiento del martirio de Juan Torres Torres y 19 compañeros, todos sacerdotes de la diócesis de Ibiza, muertos durante la Guerra Civil Española. En el decreto también se reconocen las virtudes heroicas de una monja española

Durante una audiencia concedida este jueves al prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, el cardenal Marcello Semeraro, León XIV aprobó el reconocimiento del martirio de Juan Torres Torres y 19 compañeros, todos sacerdotes de la diócesis de Ibiza, muertos durante la Guerra Civil Española entre agosto y septiembre de 1936.

Sus nombres se suman a los miles de mártires de esta persecución ya reconocidos en los últimos años, entre ellos 80 el 22 de mayo. La validación de estos mártires —murieron "por odio a la fe", según la terminología establecida— allana el camino para su beatificación. El reconocimiento de un "milagro" atribuido a su intercesión será entonces necesario para su canonización.

Una "venerable" Justa entre las Naciones

Entre las nuevas venerables se encuentra la monja italiana Agnese Tribbioli (1879-1965). Fundadora de la Congregación de las Obras Piadosas de San José en 1927, es reconocida como Justa entre las Naciones por sus acciones en apoyo de los judíos en Florencia durante la Segunda Guerra Mundial.

Por decreto, el Papa también reconoció las virtudes heroicas de Julio María De Lombaerde (1878-1944), un misionero belga que se naturalizó ciudadano brasileño. Inicialmente enviado como hermano lego a Argelia a finales del siglo XIX, fue ordenado sacerdote en 1908 y pasó la mayor parte de su vida en Brasil.

En su país de adopción, se dedicó a la enseñanza en seminarios y fundó tres congregaciones religiosas. Fue también un escritor prolífico: creó un periódico y publicó numerosos libros que tuvieron un gran impacto en Brasil. Falleció en un accidente automovilístico en 1944, rodeado de fama de santidad.

Otro decreto se refiere a las virtudes heroicas de la monja estadounidense María Teresa Tallon (1867-1954). Hija de inmigrantes irlandeses, ingresó en la orden en 1887 a pesar de la firme oposición de su familia. En 1920, fundó la Congregación de las Visitadoras Parroquiales de María Inmaculada, que aún hoy tiene presencia en Nigeria y Filipinas.

Una mística desaprobada por sus superiores

Sor Clara Andreu Wikimedia Commons

Un decreto reconoce las virtudes heroicas de Sor Clara Andreu (1596-1628), una monja española de la Orden de San Jerónimo. Ingresó en el monasterio de Sant Bartomeu d'Inca a los ocho años y desempeñó diversas responsabilidades dentro de su comunidad, entre ellas enfermera, maestra de novicias y administradora de las cuentas del convento.

Su vida estuvo marcada por visiones y manifestaciones extraordinarias que afirmaba percibir, pero se enfrentó a la hostilidad de las autoridades eclesiásticas, que la obligaron a admitir que estas señales eran obra del diablo y no de Cristo. Murió a los 31 años. Temiendo que se formara un culto popular en torno a ella, las autoridades ordenaron un funeral discreto. A pesar de ello, su recuerdo permaneció vivo y, en 1984, se reanudó el proceso de canonización tras varios siglos de interrupción.

También se reconocen las virtudes heroicas de la hermana María Petra Giordano (1912-2006), una monja dominica italiana de Nápoles que falleció hace apenas 20 años a la edad de 94 años. Pasó 72 años de su vida en el monasterio, dedicada a la oración y a la búsqueda de una unión cada vez más profunda con Dios.