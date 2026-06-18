Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Curiosidades
Viajes
Cultura e Historia
Desde Roma
separateurCreated with Sketch.

Roma reconoce a mártires españoles y a 5 venerables, incluida una española

Yellow Title Icon
Article Premium - Entre o cree su cuenta (100% gratis)
venerable sor clara andreu

Wikimedia Commons

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
I.Media - publicado el 18/06/26
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
León XIV aprobó el reconocimiento del martirio de Juan Torres Torres y 19 compañeros, todos sacerdotes de la diócesis de Ibiza, muertos durante la Guerra Civil Española. En el decreto también se reconocen las virtudes heroicas de una monja española

La Iglesia Católica ha reconocido a veinte nuevos mártires españoles y a cinco "venerables" en seis decretos publicados el 18 de junio de 2026. Roma impulsa así las causas de canonización de un misionero belga en Brasil, una monja estadounidense, dos monjas italianas —una de las cuales figura como "Justa entre las Naciones"— y una monja española del siglo XVII.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
beatificacionmartiressanta sede
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día
Roma reconoce a mártires españoles y a 5 venerables, inclui una española