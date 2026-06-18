Esta familia tiene OCHO sacerdotes… y más en el seminario

Una madre de dos hijos sacerdotes comparte su testimonio y gratitud. "Creo sinceramente que las madres de sacerdotes tenemos una conexión especial entre nosotras"

Así como las fiestas del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María están íntimamente relacionadas, también lo está el corazón de un sacerdote y el de su madre.

Una madre de Arkansas lo sabe por experiencia propia, y por partida doble. Angie Elser y el Dr. Joseph Elser, pediatra en Little Rock, criaron a seis hijos. Angie le contó a Aleteia que educar a sus hijos en la fe católica fue una de sus prioridades como padres.

Exposición vocacional en las escuelas católicas

“Desde el jardín de infancia hasta la preparatoria, todos asistieron a escuelas católicas”, compartió, “porque creíamos que esto ayudaría a forjar su fe católica durante sus años de formación”. Las escuelas católicas no solo contribuyeron a la formación de sus hijos en la fe, sino que también desempeñaron un papel fundamental en el descubrimiento de la vocación de sus dos hijos sacerdotes.

El hijo mayor de los Elser, el padre Stephen Elser, discernió su vocación sacerdotal en segundo grado. Ordenado sacerdote el 2 de junio de 2018, ha servido en tres parroquias y una escuela durante siete años en el noreste del estado.

Courtesy of Angie Elser

Su hermano menor, Christopher, estaba en tercer grado cuando Stephen ingresó al seminario. Como compartió Christopher en un perfil de estudiante para el Seminario de St. Meinrad, donde obtuvo una maestría en Teología, "Ver a mi hermano pasar por el seminario fue algo que comencé a imaginarme haciendo yo mismo".

Devoción a la Eucaristía y al Sagrado Corazón de Jesús

Angie recordó que un momento importante en el discernimiento de Christopher fue cuando se convirtió en monaguillo en quinto grado. Señaló que su primera vez sirviendo en la misa fue el 30 de mayo de 2011, exactamente 15 años antes de su ordenación sacerdotal.

“Lo descubrimos unos días antes de la ordenación y realmente sentimos que era una señal de la providencia de Dios.”

Courtesy of Angie Elser

Según contó, los maestros solían llevar a los alumnos a la capilla de adoración. Dedicar tiempo a la Adoración Eucarística era otra prioridad para la familia, "una rutina que desempeñó un papel fundamental en el discernimiento de la vocación sacerdotal del padre Christopher".

Christopher hizo hincapié en que la Eucaristía fue lo que le atrajo al sacerdocio, diciendo: "La Eucaristía ha sido y sigue siendo el latido y la brújula de mi vida".

Su madre se hizo eco de ese sentimiento. "En esta capilla de adoración perpetua, el padre Christopher desarrolló un profundo amor por la Eucaristía, pues a menudo afirma que la Eucaristía es el "latido de su vocación". Además de su profunda devoción a la Eucaristía, Christopher también siente un profundo amor y devoción por el Sagrado Corazón de Jesús. Cuando nuestros hijos eran pequeños, consagramos nuestro hogar al Sagrado Corazón de Jesús".

¡Una familia de sacerdotes!

La imagen del Sagrado Corazón que la familia utilizó durante la entronización fue un regalo que el hijo de Angie, el padre Jim Schaefer, tío abuelo de los padres Stephen y Christopher, le hizo a su abuela. Ella explicó que tanto el padre Jim como otro tío de Christopher, el padre Bill Elser, estuvieron presentes durante la infancia de Christopher.

Ambos tíos, sacerdotes, celebraron recientemente aniversarios importantes: el padre Jim Schaefer, su 70.º aniversario de ordenación, y el padre Bill Elser, su 40.º.

"Ser testigo de sus vidas dedicadas a Cristo como sacerdotes influyó en Christopher para fortalecer su discernimiento, incluso desde muy joven", comentó su madre.

Mientras el padre Bill Elser asistía a la ordenación y la primera misa de su sobrino, el padre Jim Schaefer no pudo viajar desde su residencia en San Luis, ya que se está recuperando de una fractura de cadera. Sin embargo, el padre Stephen pudo celebrar la misa del 70.º aniversario con él en su habitación del hospital en marzo.

Courtesy of Angie Elser

Entre los miembros de la familia Elser hay incluso más de los cuatro sacerdotes mencionados hasta ahora. Los padres Christopher y Stephen provienen de una larga y extensa tradición de vocaciones sacerdotales.

Aquí está la lista completa:

Por parte materna: un tío bisabuelo fallecido, el padre Bill Schumann (Arquidiócesis de San Luis); un tío abuelo, el padre Jim Schaefer (Arquidiócesis de San Luis); un primo segundo, el padre Bill Hodgson (Diócesis de Springfield-Cape Girardeau, Misuri); un primo tercero, el padre Ben Armentrout (Diócesis de Kansas City-San José); y un primo seminarista de la Diócesis de Little Rock, Andrew Schaefer.

Por parte paterna: un tío abuelo fallecido, el padre Joseph Blitz (Diócesis de Little Rock); y un tío, el padre Bill Elser (Diócesis de Little Rock).

Como Christopher declaró al periódico diocesano The Arkansas Catholic, poco antes de su ordenación el 30 de mayo: “Estoy emocionado de ser padre espiritual, de que me llamen Padre Christopher y de vivir realmente con ese nombre…”.

Angie cree que sus otros cuatro hijos han apoyado mucho la vocación sacerdotal de sus hermanos.

“En el mundo actual, para un hombre, tomar la decisión de dedicar su vida a servir a Dios y a su pueblo es bastante inusual”, dijo, “pero mis hijos se animan constantemente entre sí a alcanzar sus metas y, en última instancia, a esforzarse por la santidad. No solo aprendieron esta importancia en el seno de nuestra familia, sino que también se les inculcó en su hogar, en la Iglesia y Escuela Cristo Rey, así como en sus escuelas secundarias católicas”.

Unidos como familia por el llamado de Dios

Courtesy of Angie Elser

Ella admitió: “A lo largo del camino, nuestra familia ha enfrentado muchas dificultades, pero estas dificultades, en última instancia, han fortalecido nuestro amor mutuo y nuestro amor por nuestro Señor, ya que todos nos sentimos atraídos a depositar nuestra confianza en Jesús tanto en los buenos como en los malos momentos de nuestras vidas”.

“En medio de estas dificultades, como familia nos sentimos más cerca de la capilla de Adoración Eucarística perpetua de nuestra iglesia”, dijo, explicando que fue un lugar y un momento que realmente fomentaron la vocación del Padre Christopher, ya que aprendió que “el tiempo que pasas con Jesús en el Santísimo Sacramento es el mejor tiempo que pasarás en la tierra”, una cita de Santa Madre Teresa de Calcuta que incorporó a su Primera Misa de Acción de Gracias.

Un vínculo compartido como madres de sacerdotes

Se emocionó profundamente durante la primera Misa de Acción de Gracias de su hijo el 31 de mayo —Fiesta de la Visitación de María— cuando el Padre Christopher le entregó el maniturgium (el paño que se usa para limpiar el Sagrado Crisma durante su ordenación) con el que será enterrada como madre de un sacerdote.

“Creo sinceramente que las madres de los sacerdotes tienen una conexión especial entre sí”, compartió Angie.

Courtesy of Angie Elser