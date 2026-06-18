En Venecia hay una joya escondida relacionada con los capuchinos

Los "Jardines del Redentor", recientemente restaurados, están intrínsecamente ligados a la historia de la orden capuchina y sus servicios farmacéuticos... y son perfectos para una visita en verano

Al pensar en Venecia, seguramente se nos vienen a la mente imágenes de magníficos edificios barrocos, pequeños canales y góndolas que se balancean. Pero esta ciudad construida sobre el agua posee un patrimonio botánico sorprendentemente rico que la mayoría de los turistas pasan por alto. En el corazón de la laguna veneciana, en la isla de Giudecca, se encuentra un santuario verde que ha brindado sanación material y espiritual a los venecianos durante siglos.

Durante casi 500 años, el Hortus Redemptoris, el jardín de los frailes capuchinos en la Iglesia del Santísimo Redentor, ha albergado más de 3000 especies de plantas, desde cerezos hasta romero y moreras. Este oasis verde ha sido recientemente restaurado y reabierto al público, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de descubrir una parte de Venecia intrínsecamente ligada a la orden capuchina.

Los frailes capuchinos llegaron a la isla de Giudecca en 1535 y establecieron los jardines, entonces llamados "jardines sencillos" ( Hortus Simplicium ), como parte de su farmacia monástica. En las décadas siguientes, la "farmacia capuchina" fue vital para proporcionar a los venecianos, especialmente a los más vulnerables, remedios contra las enfermedades. En 1567 estalló la peste, y Giudecca se convirtió en un hospital improvisado donde se llevaba a los enfermos para que recibieran la atención médica de los frailes.

Al finalizar la pandemia, los venecianos construyeron la famosa Iglesia del Redentor, diseñada en estilo neoclásico por Andrea Palladio, como muestra de agradecimiento, y sus jardines se incorporaron al complejo. Los venecianos eligieron la isla de Giudecca porque allí se concentraba la mayor parte de la atención médica que tanto necesitaban.

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Durante años, este rincón verde de la laguna pasó desapercibido para la mayoría de los visitantes. Pero tras una reciente restauración, los Jardines del Redentor abrieron sus puertas al público, ofreciendo la oportunidad de descubrir uno de los secretos mejor guardados de Venecia. El proyecto de restauración, liderado por la Fundación Jardines de Venecia y el arquitecto paisajista Paolo Pejrone, se guió por un profundo respeto por el papel del jardín como lugar de sanación tanto material como espiritual. El diseño del jardín sigue la clásica disposición franciscana en forma de cruz, con senderos ortogonales que dividen el espacio en zonas racionales para el trabajo y la oración. Al visitar los jardines, no solo encontrará un paisaje estéticamente agradable, sino también un huerto en plena actividad, donde a menudo se puede ver a frailes capuchinos recogiendo aceitunas o podando cerezos.

La primavera es la mejor época para apreciar este rincón recién inaugurado de la Ciudad Más Serena, como históricamente se ha llamado a Venecia, con flores de glicinia púrpura que envuelven una enorme pérgola de castaño de 400 metros, flores blancas y rosas de almendros, cerezos, ciruelos y albaricoqueros, y flores azules y púrpuras de salvia y romero.

En el centro del jardín, un estanque repleto de flores de loto y nenúfares recuerda la histórica conexión de Venecia con Asia. Al finalizar su visita, podrá disfrutar de unas vistas impresionantes de la laguna veneciana desde una pequeña cafetería que sirve productos orgánicos cultivados en el jardín.

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