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El presidente de Perú anuncia una visita del Papa en noviembre

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Antoine Mekary | ALETEIA

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I.Media - publicado el 18/06/26
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La visita, que no ha sido oficialmente anunciada por al Santa Sede podría tener una duración de 8 a 10 días y contemplar varias ciudades, entre ellas, Chiclayo

El presidente interino de Perú, José María Balcázar, anunció que el papa León XIV visitará su país durante la primera quincena de noviembre, tras reunirse con él en el Vaticano el 18 de junio de 2026. Según el presidente, quien conocía personalmente a Robert Francis Prévost antes de su elección al papado, esta visita podría ser particularmente larga: mencionó una gira de 8 a 10 días. Al ser contactada por I.MEDIA , la Oficina de Prensa de la Santa Sede declinó hacer comentarios.

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Tags:
america latinapapa leon xivviaje apostólico
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