El presidente de Perú anuncia una visita del Papa en noviembre

El presidente interino de Perú, José María Balcázar, anunció que el papa León XIV visitará su país durante la primera quincena de noviembre, tras reunirse con él en el Vaticano el 18 de junio de 2026. Según el presidente, quien conocía personalmente a Robert Francis Prévost antes de su elección al papado, esta visita podría ser particularmente larga: mencionó una gira de 8 a 10 días. Al ser contactada por I.MEDIA , la Oficina de Prensa de la Santa Sede declinó hacer comentarios.

La visita, que no ha sido oficialmente anunciada por al Santa Sede podría tener una duración de 8 a 10 días y contemplar varias ciudades, entre ellas, Chiclayo

Tras su primer encuentro con el Papa León XIV, que según se informó duró dos horas el miércoles por la mañana, el presidente interino, en el cargo desde febrero de 2026, respondió a preguntas de varios medios de comunicación, entre ellos I.MEDIA . Indicó que el pontífice, que posee la ciudadanía peruana desde 2015, visitaría Perú durante la primera quincena de noviembre. El presidente, de 83 años, confirmó que compartía esta información con la prensa con la aprobación del sucesor del Papa Pedro.

El papa León XIV podría visitar las ciudades de Lima, Callao, Chiclayo —donde Robert Francis Prevost fue obispo entre 2015 y 2023—, Pucallpa, Piura o Cusco. También podría visitar regiones de habla quechua como Incahuasi y Canaris. En declaraciones a medios peruanos, el presidente indicó que estaba considerando una visita de entre 8 y 10 días al país. Esta sería la estancia más larga de un papa en un país latinoamericano.

Durante esta reunión, el líder de la Iglesia Católica se mostró alarmado por la situación nacional, en particular por las tensiones generadas por las elecciones presidenciales de principios de junio. Se prevé que los resultados, que se conocerán a finales de junio, den la victoria a Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, quien gobernó el país de forma autoritaria entre 1990 y 2000. Fujimori será la novena presidenta peruana en diez años.

León XIV, quien pasó cerca de veinte años de su vida en Perú, mantuvo posturas firmes en los debates políticos peruanos. En particular, denunció las "injusticias" cometidas por Alberto Fujimori durante la década de 1990 y exigió que pidiera disculpas a sus víctimas cuando fue indultado en 2017.

Este viaje podría ser el séptimo de León XIV fuera de Italia. Tiene previsto visitar San Marino el 22 de agosto, seguido de un viaje a Francia del 25 al 28 de septiembre. Durante su vuelo de regreso de su viaje a Turquía y Líbano en diciembre de 2025, León XIV expresó su deseo de visitar Latinoamérica. Además de Perú, mencionó Argentina y Uruguay como posibles destinos. Según I.MEDIA, se está planeando una gira por Latinoamérica, pero aún no se ha confirmado.

Tras ser recibido por el Papa León XIV, José María Balcázar se reunió en la Secretaría de Estado con el Cardenal Secretario de Estado Pietro Parolin y el Arzobispo Paul Richard Gallagher, Secretario para las Relaciones con los Estados. Según un comunicado de prensa de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, los tres expresaron su satisfacción por las buenas relaciones entre la Santa Sede y el Perú y abordaron la situación socioeconómica, la lucha contra la minería ilegal, la promoción del bien común y el diálogo, así como el compromiso con la cohesión social.