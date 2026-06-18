Cómo llegaron las reliquias de san Agustín al norte de Italia

El Papa León XIV viajará a Pavía, Italia, el sábado 20 de junio, para rezar ante las reliquias de San Agustín, emulando la visita de Benedicto XVI

San Agustín de Hipona es un padre de la Iglesia y un importante filósofo y teólogo del cristianismo occidental. Desde el comienzo del pontificado del papa León XIV, se ha encontrado en el centro de la atención. El Pontífice, quien se presentó como “hijo de San Agustín” el día de su elección, reservó uno de sus primeros viajes internacionales para Argelia el pasado abril. Viajó a Annaba, la antigua ciudad de Hipona, donde san Agustín fue obispo durante 35 años. Sin embargo, el santo no está enterrado allí: sus restos fueron trasladados a Pavía en circunstancias extraordinarias. Esto le brinda al Papa la oportunidad de visitar esta ciudad de 70.000 habitantes en el norte de Italia.

Para comprender esta historia, primero es necesario remontarse al norte de África. Nacido en Tagaste, en la actual Argelia, en el año 354, Agustín se convirtió en obispo de Hipona en el año 395. Murió allí en el año 430, mientras los vándalos sitiaban la ciudad.

Según el testimonio de su discípulo Possidio, autor de la Vida de San Agustín, el gran doctor de la Iglesia fue enterrado en su ciudad episcopal, donde su tumba se convirtió rápidamente en un lugar de veneración.

Un desvío por Cerdeña

Pero la historia de sus reliquias apenas comenzaba. Las convulsiones políticas y religiosas del norte de África acabaron provocando su desplazamiento. San Beda el Venerable, un monje inglés, relata una importante tradición en su Martirologio: según se cuenta, obispos católicos expulsados ​​de África por el rey vándalo Hunérico en el siglo V trasladaron los restos de Agustín a Cerdeña, una isla que servía de punto intermedio entre Argelia y el lugar de descanso final de las reliquias. Allí permanecieron durante varios siglos hasta que las incursiones musulmanas en el Mediterráneo pusieron en peligro su conservación.

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Fue entonces cuando tuvo lugar el episodio más singular de esta historia. Hacia el año 720, el rey lombardo Liutprando supuestamente adquirió las reliquias y organizó su traslado a Pavía, la capital de su reino, a unos 40 kilómetros al sur de Milán. En 723, fueron depositadas en la Basílica de San Pietro in Ciel d'Oro (San Pedro en el Cielo Dorado). Este santuario sigue siendo hoy en día uno de los principales santuarios agustinos del mundo. Este traslado constituyó un acontecimiento trascendental para el cristianismo medieval y contribuyó a la influencia espiritual de Pavía durante siglos.

Reliquias sin cúbito

Sin embargo, persisten numerosas incógnitas y las fuentes históricas a veces son contradictorias. Tras importantes investigaciones eclesiásticas, el Papa Benedicto XIII reconoció oficialmente la autenticidad de las reliquias en 1728. Fueron trasladadas temporalmente a la catedral de Pavía tras la disolución de las órdenes religiosas y la expulsión de los agustinos en 1780. Regresaron a su santuario histórico en 1900.

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Hoy, estas reliquias —a excepción del cúbito derecho, que fue trasladado a Argelia en el siglo XIX— reposan en el majestuoso Arca de San Agustín. Este monumento gótico de mármol, creado en el siglo XIV, es considerado una obra maestra de la escultura lombarda. El legado intelectual y espiritual del hombre apodado el "Doctor de la Gracia" atrae cada año a peregrinos de todo el mundo que acuden a orar allí.

León XIV siguiendo los pasos de Benedicto XVI

Entre los peregrinos contemporáneos más ilustres que han visitado Pavía se encuentra el Papa Benedicto XVI, quien la visitó el 22 de abril de 2007. En su homilía, el pontífice alemán explicó que “la ciudad de Pavía habla de uno de los mayores conversos en la historia de la Iglesia”, San Agustín.

“Tras la considerable agitación de una historia turbulenta, el rey de los longobardos adquirió los restos de Agustín para la ciudad de Pavía, de modo que hoy pertenecen a esta ciudad de una manera especial y, en ella y desde ella, tienen algo especial que decirnos a todos nosotros, a la humanidad”, explicó.

Además, durante las Vísperas en la basílica, Benedicto XVI ofreció “un saludo especial al padre Robert Francis Prevost, Prior General de los Agustinos”, que había acudido a darle la bienvenida.

Mientras el Papa León XIV se prepara para visitar la ciudad lombarda, la historia de las reliquias del santo es también un relato de memoria compartida entre los pueblos mediterráneos. Esta narrativa sitúa el pontificado del Papa en un espacio geográfico, cultural y espiritual al que su predecesor, el Papa Francisco, estaba profundamente ligado. El Mediterráneo sigue siendo un terreno fértil para un cristianismo en constante movimiento, marcado por experiencias de sufrimiento y exilio, incluso después de la muerte.