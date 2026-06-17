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(VIDEO) Laudato Si’: la encíclica que sigue cuestionando nuestra relación con la creación

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Guillermo Arévalo - publicado el 17/06/26
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En el aniversario de su publicación, la encíclica del Papa Francisco continúa invitando a una conversión ecológica que comienza en las decisiones de cada día

El 18 de junio de 2015, Papa Francisco publicó Laudato si’, un documento que marcó un antes y un después en la reflexión de la Iglesia sobre el cuidado de la creación. Once años después, sus palabras siguen resonando con fuerza ante fenómenos cada vez más visibles, como la moda de consumo rápido, el turismo masivo y la cultura del descarte. Más que un texto sobre ecología, la encíclica propone una nueva forma de mirar el mundo, a los demás y a Dios.

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