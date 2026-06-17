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¿Qué tipo de inteligencia tiene tu hijo? Descubre cómo potenciarla

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PeopleImages | Shutterstock

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Karen Hutch - publicado el 17/06/26
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Cada niño tiene una manera distinta de aprender, con habilidades diferentes. Existen ocho tipos de inteligencia, según Howard Gardner. Conócelas y poténcialas

Cuando un niño saca buenas notas, solemos pensar que es un niño inteligente. Se cree que el estudiante que saca 10 aprende más rápido o destaca en la escuela. Sin embargo, la inteligencia es mucho más amplia que un examen o un promedio escolar. 

El psicólogo Howard Gardner revolucionó la educación al proponer la teoría de las Inteligencias Múltiples, mismas que ahora se usan como método de aprendizaje en varias escuelas. 

Esta teoría explica que cada persona posee diferentes formas de inteligencia. Algunas se expresan a través de las palabras, otras mediante la música, el movimiento corporal, la capacidad de relacionarse con los demás o incluso el contacto con la naturaleza.

¿Qué son las inteligencias múltiples?

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Dragana Gordic | Shutterstock

Según la teoría de Howard, la cual fue desarrollada y publicada a finales de los años 70, con ayuda de algunos colaboradores de la Universidad de Harvard, misma que tuvo como finalidad explicar que un expediente académico no es un factor decisivo de inteligencia.  

¿Cuál es la inteligencia que predomina en mi hijo?

Conocer cuál es la inteligencia predominante de un hijo puede ayudarte a acompañar mejor su desarrollo, fortalecer su autoestima y descubrir talentos que quizá habían pasado desapercibidos. Aquí te los mostramos. 

1Inteligencia lingüística: el poder de las palabras

Características notorias:

  • Le gusta leer
  • Disfruta contar historias
  • Aprende palabras nuevas con facilidad
  • Hace muchas preguntas
  • Le gusta escribir o inventar cuentos

 Cómo potenciarla:

  • Leer junto con él diariamente
  • Invitarlo a iniciar un journaling (un diario)
  • Jugar con adivinanzas y trabalenguas
  • Fomentar conversaciones familiares

2Inteligencia lógico-matemática: pensar y resolver

Señales frecuentes: 

  • Disfruta armar rompecabezas y acertijos
  • Le gustan los números
  • Busca explicaciones lógicas
  • Organiza y clasifica objetos

Cómo fortalecerla: 

  • Juegos de estrategia
  • Experimentos sencillos
  • Retos matemáticos
  • Actividades de construcción

3Inteligencia espacial: le gusta imaginar y crear

Rasgos: 

  • Dibuja constantemente
  • Le gustan los mapas y diagramas
  • Tiene facilidad para orientarse
  • Disfruta construir figuras

Cómo fortalecerla: 

  • Pintura y dibujo
  • Bloques de construcción
  • Puzzles
  • Fotografía o diseño creativo

4Inteligencia musical: sensibilidad al ritmo y al sonido

Caracteristicas: 

  • Recuerda canciones fácilmente
  • Tiene buen ritmo
  • Canta o tararea con frecuencia
  • Identifica sonidos con facilidad

Cómo fomentarla: 

  • Escuchar distintos géneros musicales
  • Aprender a tocar un instrumento
  • Participar en coros o talleres musicales
  • Incorporar la música en los aprendizajes cotidianos

5Inteligencia corporal- cinestésica: aprende con el movimiento

Cualidades: 

  • Está en constante movimiento
  • Aprende más y mejor haciendo que escuchando
  • Tiene buena coordinación física 
  • Destaca en deportes o actividades artísticas como la danza

Cómo potenciarla: 

  • Practicar algún deporte
  • Actividad física regular
  • Practicar actividades artísticas como el teatro
  • Manualidades y proyectos prácticos

6Inteligencia interpersonal: comprende a los demás

Rasgos: 

  • Hace amigos fácilmente
  • Tiene habilidades de liderazgo
  • Disfruta trabajar en equipo
  • Percibe las emociones ajenas

Cómo desarrollarla: 

  • Actividades grupales
  • Voluntariado
  • Juegos cooperativos
  • Conversaciones sobre empatía y emociones

7Inteligencia intrapersonal: se conoce a sí mismo

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Volodymyr TVERDOKHLIB | Shutterstock

Señales: 

  • Es reflexivo
  • Reconoce sus emociones
  • Le gusta pasar tiempo solo
  • Tiene intereses profundos

Cómo potenciarla: 

  • Enseñándole educación emocional
  • Llevar un diario personal
  • Practicar la reflexión y el autoconocimiento 
  • Ayudarle a establecer metas

8Inteligencia naturalista: le gusta la conexión con la naturaleza

Rasgos: 

  • Ama los animales
  • Le gusta observar plantas e insectos
  • Disfruta de las actividades al aire libre
  • Se interesa por el medio ambiente

Cómo fortalecerla: 

  • Excursiones y caminatas
  • Actividades en el parque o huertos
  • Cuidado de mascotas 
  • Llevarlo al bosque a explorar la naturaleza 

Todos somos inteligentes, pero no todos aprendemos de la misma manera. Como padres, la tarea es ayudar a los hijos a descubrir cómo ayudarlos a brillar desde sus cualidades.

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Tags:
crianzaeducaciónpadres-hijos
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