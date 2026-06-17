Cuando un niño saca buenas notas, solemos pensar que es un niño inteligente. Se cree que el estudiante que saca 10 aprende más rápido o destaca en la escuela. Sin embargo, la inteligencia es mucho más amplia que un examen o un promedio escolar.
El psicólogo Howard Gardner revolucionó la educación al proponer la teoría de las Inteligencias Múltiples, mismas que ahora se usan como método de aprendizaje en varias escuelas.
Esta teoría explica que cada persona posee diferentes formas de inteligencia. Algunas se expresan a través de las palabras, otras mediante la música, el movimiento corporal, la capacidad de relacionarse con los demás o incluso el contacto con la naturaleza.
¿Qué son las inteligencias múltiples?
Según la teoría de Howard, la cual fue desarrollada y publicada a finales de los años 70, con ayuda de algunos colaboradores de la Universidad de Harvard, misma que tuvo como finalidad explicar que un expediente académico no es un factor decisivo de inteligencia.
¿Cuál es la inteligencia que predomina en mi hijo?
Conocer cuál es la inteligencia predominante de un hijo puede ayudarte a acompañar mejor su desarrollo, fortalecer su autoestima y descubrir talentos que quizá habían pasado desapercibidos. Aquí te los mostramos.
1Inteligencia lingüística: el poder de las palabras
Características notorias:
- Le gusta leer
- Disfruta contar historias
- Aprende palabras nuevas con facilidad
- Hace muchas preguntas
- Le gusta escribir o inventar cuentos
Cómo potenciarla:
- Leer junto con él diariamente
- Invitarlo a iniciar un journaling (un diario)
- Jugar con adivinanzas y trabalenguas
- Fomentar conversaciones familiares
2Inteligencia lógico-matemática: pensar y resolver
Señales frecuentes:
- Disfruta armar rompecabezas y acertijos
- Le gustan los números
- Busca explicaciones lógicas
- Organiza y clasifica objetos
Cómo fortalecerla:
- Juegos de estrategia
- Experimentos sencillos
- Retos matemáticos
- Actividades de construcción
3Inteligencia espacial: le gusta imaginar y crear
Rasgos:
- Dibuja constantemente
- Le gustan los mapas y diagramas
- Tiene facilidad para orientarse
- Disfruta construir figuras
Cómo fortalecerla:
- Pintura y dibujo
- Bloques de construcción
- Puzzles
- Fotografía o diseño creativo
4Inteligencia musical: sensibilidad al ritmo y al sonido
Caracteristicas:
- Recuerda canciones fácilmente
- Tiene buen ritmo
- Canta o tararea con frecuencia
- Identifica sonidos con facilidad
Cómo fomentarla:
- Escuchar distintos géneros musicales
- Aprender a tocar un instrumento
- Participar en coros o talleres musicales
- Incorporar la música en los aprendizajes cotidianos
5Inteligencia corporal- cinestésica: aprende con el movimiento
Cualidades:
- Está en constante movimiento
- Aprende más y mejor haciendo que escuchando
- Tiene buena coordinación física
- Destaca en deportes o actividades artísticas como la danza
Cómo potenciarla:
- Practicar algún deporte
- Actividad física regular
- Practicar actividades artísticas como el teatro
- Manualidades y proyectos prácticos
6Inteligencia interpersonal: comprende a los demás
Rasgos:
- Hace amigos fácilmente
- Tiene habilidades de liderazgo
- Disfruta trabajar en equipo
- Percibe las emociones ajenas
Cómo desarrollarla:
- Actividades grupales
- Voluntariado
- Juegos cooperativos
- Conversaciones sobre empatía y emociones
7Inteligencia intrapersonal: se conoce a sí mismo
Señales:
- Es reflexivo
- Reconoce sus emociones
- Le gusta pasar tiempo solo
- Tiene intereses profundos
Cómo potenciarla:
- Enseñándole educación emocional
- Llevar un diario personal
- Practicar la reflexión y el autoconocimiento
- Ayudarle a establecer metas
8Inteligencia naturalista: le gusta la conexión con la naturaleza
Rasgos:
- Ama los animales
- Le gusta observar plantas e insectos
- Disfruta de las actividades al aire libre
- Se interesa por el medio ambiente
Cómo fortalecerla:
- Excursiones y caminatas
- Actividades en el parque o huertos
- Cuidado de mascotas
- Llevarlo al bosque a explorar la naturaleza
Todos somos inteligentes, pero no todos aprendemos de la misma manera. Como padres, la tarea es ayudar a los hijos a descubrir cómo ayudarlos a brillar desde sus cualidades.