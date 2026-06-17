Cada niño tiene una manera distinta de aprender, con habilidades diferentes. Existen ocho tipos de inteligencia, según Howard Gardner. Conócelas y poténcialas

Cuando un niño saca buenas notas, solemos pensar que es un niño inteligente. Se cree que el estudiante que saca 10 aprende más rápido o destaca en la escuela. Sin embargo, la inteligencia es mucho más amplia que un examen o un promedio escolar.

El psicólogo Howard Gardner revolucionó la educación al proponer la teoría de las Inteligencias Múltiples, mismas que ahora se usan como método de aprendizaje en varias escuelas.

Esta teoría explica que cada persona posee diferentes formas de inteligencia. Algunas se expresan a través de las palabras, otras mediante la música, el movimiento corporal, la capacidad de relacionarse con los demás o incluso el contacto con la naturaleza.

¿Qué son las inteligencias múltiples?

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Según la teoría de Howard, la cual fue desarrollada y publicada a finales de los años 70, con ayuda de algunos colaboradores de la Universidad de Harvard, misma que tuvo como finalidad explicar que un expediente académico no es un factor decisivo de inteligencia.

¿Cuál es la inteligencia que predomina en mi hijo?

Conocer cuál es la inteligencia predominante de un hijo puede ayudarte a acompañar mejor su desarrollo, fortalecer su autoestima y descubrir talentos que quizá habían pasado desapercibidos. Aquí te los mostramos.

1 Inteligencia lingüística: el poder de las palabras

Características notorias:

Le gusta leer

Disfruta contar historias

Aprende palabras nuevas con facilidad

Hace muchas preguntas

Le gusta escribir o inventar cuentos

Cómo potenciarla:

Leer junto con él diariamente

Invitarlo a iniciar un journaling (un diario)

Jugar con adivinanzas y trabalenguas

Fomentar conversaciones familiares

2 Inteligencia lógico-matemática: pensar y resolver

Señales frecuentes:

Disfruta armar rompecabezas y acertijos

Le gustan los números

Busca explicaciones lógicas

Organiza y clasifica objetos

Cómo fortalecerla:

Juegos de estrategia

Experimentos sencillos

Retos matemáticos

Actividades de construcción

3 Inteligencia espacial: le gusta imaginar y crear

Rasgos:

Dibuja constantemente

Le gustan los mapas y diagramas

Tiene facilidad para orientarse

Disfruta construir figuras

Cómo fortalecerla:

Pintura y dibujo

Bloques de construcción

Puzzles

Fotografía o diseño creativo

4 Inteligencia musical: sensibilidad al ritmo y al sonido

Caracteristicas:

Recuerda canciones fácilmente

Tiene buen ritmo

Canta o tararea con frecuencia

Identifica sonidos con facilidad

Cómo fomentarla:

Escuchar distintos géneros musicales

Aprender a tocar un instrumento

Participar en coros o talleres musicales

Incorporar la música en los aprendizajes cotidianos

5 Inteligencia corporal- cinestésica: aprende con el movimiento

Cualidades:

Está en constante movimiento

Aprende más y mejor haciendo que escuchando

Tiene buena coordinación física

Destaca en deportes o actividades artísticas como la danza

Cómo potenciarla:

Practicar algún deporte

Actividad física regular

Practicar actividades artísticas como el teatro

Manualidades y proyectos prácticos

6 Inteligencia interpersonal: comprende a los demás

Rasgos:

Hace amigos fácilmente

Tiene habilidades de liderazgo

Disfruta trabajar en equipo

Percibe las emociones ajenas

Cómo desarrollarla:

Actividades grupales

Voluntariado

Juegos cooperativos

Conversaciones sobre empatía y emociones

7 Inteligencia intrapersonal: se conoce a sí mismo

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Señales:

Es reflexivo

Reconoce sus emociones

Le gusta pasar tiempo solo

Tiene intereses profundos

Cómo potenciarla:

Enseñándole educación emocional

Llevar un diario personal

Practicar la reflexión y el autoconocimiento

Ayudarle a establecer metas

8 Inteligencia naturalista: le gusta la conexión con la naturaleza

Rasgos:

Ama los animales

Le gusta observar plantas e insectos

Disfruta de las actividades al aire libre

Se interesa por el medio ambiente

Cómo fortalecerla:

Excursiones y caminatas

Actividades en el parque o huertos

Cuidado de mascotas

Llevarlo al bosque a explorar la naturaleza