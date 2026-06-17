León XIV explica el éxito de su viaje a España

La humanidad anhela "la vida, la verdad, la plenitud". Esta es la clave para comprender la situación que León XIV ofreció para interpretar a las grandes multitudes que acompañaron su viaje a España, durante la audiencia general que presidió en la Plaza de San Pedro el 17 de junio de 2026. Ampliando su perspectiva a Europa, enfatizó la "realidad actual e insuperable" del Viejo Continente.

Durante su audiencia general, el Papa León XIV habló sobre su reciente viaje a España y sobre los momentos que lo conmovieron especialmente

Como es costumbre tras sus viajes apostólicos, el Papa dedicó su mensaje semanal de los miércoles a su reciente viaje a España. Del 6 al 12 de junio, el jefe de la Iglesia Católica visitó Madrid, Barcelona, ​​la Abadía de Montserrat y las Islas Canarias.

León XIV destacó notablemente el entusiasmo popular y la gran multitud que recibió su llegada. Fue en Madrid donde el Papa celebró la misa más multitudinaria desde el inicio de su pontificado, ante 1,2 millones de personas, al día siguiente de su llegada. Entre los momentos más importantes del viaje, su enérgico discurso ante las Cortes, ante los parlamentarios españoles, fue recibido con una ovación de pie por parte de todos los grupos políticos.

"Quedó claro que en la España actual, que ha experimentado importantes cambios sociales y culturales, el Papa era recibido en todas partes con entusiasmo y disposición a escuchar", exclamó León XIV en la Plaza de San Pedro. Y, aludiendo a la secularización del país, añadió: "Esto no era algo que se diera por sentado".

El pontífice estadounidense analizó entonces las razones de este éxito, haciendo hincapié en el "deseo de vida, verdad e integridad" de la multitud. Interpretó la movilización masiva de "personas de todas las edades y procedencias" como una señal de "la necesidad generalizada de unirse sobre una base verdadera y profunda, que no sea ni egoísta ni ideológica".

Para el Papa, este fundamento solo puede ser garantizado por "Cristo". Su mensaje, de hecho, "satisface plenamente estos dos requisitos: la búsqueda de la verdad y la sed de justicia", explicó, ante una humanidad "severamente puesta a prueba por las consecuencias negativas de un modelo de desarrollo engañoso".

Europa, una realidad "no obsoleta"

A lo largo de su catequesis, León XIV mencionó encuentros que le conmovieron especialmente, empezando por "el niño que me leyó su carta a la parroquia": el pequeño Renzo, de seis años, que le hacía preguntas propias de un niño en Barcelona. También citó a víctimas de abusos con las que se reunió en privado, "que piden ser escuchadas"; a presos a los que visitó en la cárcel; a "jóvenes llenos de ansiedades y planes"; y a migrantes en centros de acogida en las Islas Canarias.

Recordando sus visitas a Madrid y Barcelona, ​​donde recorrió tanto "grandes catedrales" como "estadios ultramodernos", León XIV extrajo una lección sobre "el carácter distintivo de Europa, su inestimable riqueza, como una realidad actual y perdurable". Hizo un llamamiento a la preservación del patrimonio del Viejo Continente y a "invertirlo en el mundo actual con sus desafíos históricos", citando la paz, la ecología integral, el desarrollo equitativo y sostenible, y el respeto a la dignidad humana.