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León XIV explica el éxito de su viaje a España

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Antoine Mekary | ALETEIA

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I.Media - publicado el 17/06/26
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Durante su audiencia general, el Papa León XIV habló sobre su reciente viaje a España y sobre los momentos que lo conmovieron especialmente

La humanidad anhela "la vida, la verdad, la plenitud". Esta es la clave para comprender la situación que León XIV ofreció para interpretar a las grandes multitudes que acompañaron su viaje a España, durante la audiencia general que presidió en la Plaza de San Pedro el 17 de junio de 2026. Ampliando su perspectiva a Europa, enfatizó la "realidad actual e insuperable" del Viejo Continente.

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Tags:
audiencia generalpapa leon xivviaje apostólico
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