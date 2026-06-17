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El Papa advierte a la Iglesia latinoamericana sobre las heridas causadas por el abuso

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Antoine Mekary | ALETEIA

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I.Media - publicado el 17/06/26
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En una audiencia con representantes del Centro de Investigación y Formación para la Protección de Menores (CEPROME), el Papa insistió en la necesidad de espacios seguros dentro de la Iglesia

"Las situaciones de abuso provocan heridas traumáticas que condicionan y disminuyen el desarrollo espiritual y humano de la persona", lamentó el Papa el 17 de junio al recibir a representantes del Centro de Investigación y Formación para la Protección de Menores (CEPROME). Dirigiéndose a estos delegados de diversos países latinoamericanos, el Papa León XIV elogió su compromiso con la seguridad de los niños, adolescentes y personas vulnerables dentro de las comunidades eclesiales.

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Tags:
abusos sexualesamerica latinapapa leon xiv
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