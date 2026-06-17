El Papa advierte a la Iglesia latinoamericana sobre las heridas causadas por el abuso

"Las situaciones de abuso provocan heridas traumáticas que condicionan y disminuyen el desarrollo espiritual y humano de la persona", lamentó el Papa el 17 de junio al recibir a representantes del Centro de Investigación y Formación para la Protección de Menores ( CEPROME ). Dirigiéndose a estos delegados de diversos países latinoamericanos, el Papa León XIV elogió su compromiso con la seguridad de los niños, adolescentes y personas vulnerables dentro de las comunidades eclesiales.

En una audiencia con representantes del Centro de Investigación y Formación para la Protección de Menores (CEPROME), el Papa insistió en la necesidad de espacios seguros dentro de la Iglesia

"Vienen de distintos países latinoamericanos, pero comparten un objetivo común muy claro: trabajar para que las comunidades eclesiales sean lugares seguros para todos", afirmó. El pontífice, que ostenta la ciudadanía peruana desde que fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023, recalcó que la Iglesia católica solo puede cumplir su misión en el continente en un ambiente de confianza y seguridad.

"Para que se dé una verdadera experiencia de amor con el Señor, necesitamos espacios seguros", insistió el Papa. Asimismo, hizo hincapié en las profundas consecuencias del abuso, contrastando las acciones de Cristo con las heridas infligidas por la violencia.

Inspirándose en el Evangelio, León XIV recordó la advertencia de Cristo contra quienes se aprovechan de los más vulnerables, presentando la misión de CEPROME como una respuesta directa a este llamado evangélico. Refiriéndose a su reciente discurso a los obispos de España, reiteró que quienes han sido perjudicados por quienes debieron protegerlos esperan una respuesta de la Iglesia basada en la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más firme con la prevención y una cultura de cuidado.

León XIV también hizo hincapié en que esta responsabilidad no recaía exclusivamente en obispos ni sacerdotes. "Esta tarea, si bien es responsabilidad primordial de quienes están llamados a ser pastores, es una misión para todos en la Iglesia", declaró.

Tras elogiar la dedicación profesional de muchos especialistas en protección, los animó a continuar su labor fortaleciendo las redes de cooperación entre las iglesias locales y las instituciones civiles.

Concluyó expresando su esperanza de que "todos los espacios de la Iglesia, tanto físicos como virtuales, sean verdaderamente lugares de encuentro fructífero con Jesucristo, libres de temor, sospecha o desconfianza", extendiendo así las exigencias de protección al mundo digital. El Papa hizo hincapié en la protección de las personas vulnerables como condición esencial para la transmisión de la fe.

Estructurar la lucha contra el abuso

Esta intervención del Papa León XIV formó parte de una serie de anuncios importantes sobre la lucha contra los abusos. El sábado 13 de junio, el Papa León XIV promulgó los nuevos estatutos de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, el organismo encargado de combatir los abusos dentro de la Iglesia Católica.

En particular, creó un "consejo ejecutivo" para brindar un apoyo más regular a la labor de la comisión. El Papa también autorizó a la comisión a informar a las autoridades vaticanas sobre las "reiteradas violaciones de las normas" impuestas a las instituciones católicas en la lucha contra los abusos sexuales cometidos por el clero.

El 16 de junio, esta comisión anunció el establecimiento de un "diálogo estructurado" con la asociación Fin al Abuso Cleral (ECA), cuyos representantes habían sido recibidos en audiencia privada por León XIV en octubre de 2025. En una declaración conjunta, la comisión y esta asociación de víctimas presentaron un enfoque cooperativo que tiene en cuenta "la experiencia vivida por las víctimas y los supervivientes en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación".

Por su parte, CEPROME (Centro de Investigación y Formación de Protección al Menor) es hoy uno de los principales centros de referencia en América Latina en el campo de la prevención de abusos y protección de personas vulnerables.