Tres acciones por la paz en México este 20 de junio

Este 20 de junio, los campanarios del país clamarán por la justicia y la paz en una jornada organizada por el Diálogo Nacional por la Paz. Entre las actividades propuestas, el Diálogo pide colocar imágenes de las y los desaparecidos en el altar para la misa dominical

Este 20 de junio se cumplirán cuatro años del asesinato de Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar en Cerocahui, Chihuahua. Dos misioneros jesuitas que vivían en la Sierra Tarahumara y que fueron víctimas del crimen organizado. Esta fecha marca el comienzo del Diálogo Nacional por la Paz, un movimiento plural y eclesial que busca la reconstrucción de la paz y la justicia.

En un comunicado lanzado con este motivo, afirman que este día es para “hacer memoria del dolor que nos tiene en pie en cada rincón de México y convocar a todos los sectores de la sociedad a redoblar el esfuerzo para sembrar la paz” pues afirman:

“En el dolor que vive este país, Jesús nos sigue llamando a la construcción de la paz”

El texto -firmado por la CEM, los Jesuitas de México, la Dimensión Episcopal para los laicos y el CIRM- denuncia cómo la violencia encierra a las personas y, con ello, prosperan los proyectos e ideas criminales. Por ello, reconoce: "Construir hoy la paz implica sanar la herida de los desaparecidos, pensar en la juventud abandonada e imaginar la institucionalidad que México necesita".

Para continuar sembrando paz y unirse a la demanda social de tener candidatos a puestos de elección popular con integridad, invitan a la población a realizar las siguientes acciones simbólicas durante el fin de semana:

1 Listón o banderín

Colocar un listón o banderín blanco en la puerta de casas, escuelas y lugares de trabajo, “para hacer visible el compromiso por la paz, el diálogo, la reconciliación y la esperanza”.

2 Campanadas

Hacer sonar las campanas de las iglesias de todo el país este 20 de junio a las 3:00 pm “como un llamado a construir la paz” y “renovar nuestro compromiso a formar comunidad”.

3 Fotografías de desaparecidos

Para las misas del domingo 21 de junio, invitan a colocar fotografías de las y los desaparecidos en los altares de las Iglesias. Además, llaman a elevar una oración especial por sus familias e invitar a adolescentes y jóvenes a presentar las ofrendas como “signo de una Iglesia que reconoce su lugar y los acompaña”.