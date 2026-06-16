Tres acciones por la paz en México este 20 de junio

Este 20 de junio se cumplirán cuatro años del asesinato de Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar en Cerocahui, Chihuahua. Dos misioneros jesuitas que vivían en la Sierra Tarahumara y que fueron víctimas del crimen organizado. Esta fecha marca el comienzo del Diálogo Nacional por la Paz, un movimiento plural y eclesial que busca la reconstrucción de la paz y la justicia.
En un comunicado lanzado con este motivo, afirman que este día es para “hacer memoria del dolor que nos tiene en pie en cada rincón de México y convocar a todos los sectores de la sociedad a redoblar el esfuerzo para sembrar la paz” pues afirman:
“En el dolor que vive este país, Jesús nos sigue llamando a la construcción de la paz”
El texto -firmado por la CEM, los Jesuitas de México, la Dimensión Episcopal para los laicos y el CIRM- denuncia cómo la violencia encierra a las personas y, con ello, prosperan los proyectos e ideas criminales. Por ello, reconoce: "Construir hoy la paz implica sanar la herida de los desaparecidos, pensar en la juventud abandonada e imaginar la institucionalidad que México necesita".
Para continuar sembrando paz y unirse a la demanda social de tener candidatos a puestos de elección popular con integridad, invitan a la población a realizar las siguientes acciones simbólicas durante el fin de semana:
1Listón o banderín
Colocar un listón o banderín blanco en la puerta de casas, escuelas y lugares de trabajo, “para hacer visible el compromiso por la paz, el diálogo, la reconciliación y la esperanza”.
2Campanadas
Hacer sonar las campanas de las iglesias de todo el país este 20 de junio a las 3:00 pm “como un llamado a construir la paz” y “renovar nuestro compromiso a formar comunidad”.
3Fotografías de desaparecidos
Para las misas del domingo 21 de junio, invitan a colocar fotografías de las y los desaparecidos en los altares de las Iglesias. Además, llaman a elevar una oración especial por sus familias e invitar a adolescentes y jóvenes a presentar las ofrendas como “signo de una Iglesia que reconoce su lugar y los acompaña”.
Sobre el Diálogo Nacional por la Paz
Toda la información sobre la labor del Diálogo Nacional por la Paz puede consultarse en su sitio web.
Cualquier persona de buena voluntad que quiera sumarse al trabajo por la paz, puede hacerlo en el siguiente link: Únete al Diálogo Nacional por La Paz