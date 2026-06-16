Mundial: La imagen más bella del partido Alemania-Curazao no fue un gol

Aunque Alemania fue implacable en el terreno de juego, ganando de forma convincente a Curazao (7-1) el 14 de junio, una hermosa escena suavizó el final del partido y dejó una impresión duradera: los jugadores cristianos de ambos equipos dando gracias al Señor al finalizar el encuentro

Alemania inició su andadura en el Mundial el domingo 14 de junio en Houston con una contundente victoria por 7-1 sobre Curazao. Para la nación caribeña, que disputaba su primer partido en un Mundial, la noche, marcada por esta dura derrota, seguirá siendo simbólica. De hecho, al sonar el pitido final, justo cuando el partido había concluido, se desarrolló en el terreno de juego una escena muy distinta a la que se había desarrollado durante el encuentro…

Varios jugadores de ambos equipos compartieron un emotivo momento de camaradería, impulsado por los alemanes Jonathan Tah y Felix Nmecha. Reunidos en círculo en el centro del campo, guardaron un minuto de oración juntos. Felix Nmecha, autor del primer gol del partido y centrocampista del Borussia Dortmund, explicó este gesto en la zona mixta de los pasillos del NRG Stadium de Houston, poco después del encuentro.