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Esto es lo que hará el Papa León en Francia en septiembre

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Photo by Simone Risoluti / VATICAN MEDIA / AFP

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I.Media - publicado el 16/06/26
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La Conferencia Episcopal Francesa ha anunciado el itinerario oficial de la muy esperada visita del Pontífice a París, Lourdes y Metz este mes de septiembre

En un comunicado de prensa publicado a primera hora de la tarde del 9 de junio, el cardenal Jean-Marc Aveline, presidente de la Conferencia Episcopal Francesa (CEF), detalló el itinerario del viaje del Papa León XIV a Francia, previsto del 25 al 28 de septiembre.

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Notre Damepapa leon xivviaje apostólico
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