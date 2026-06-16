Esto es lo que hará el Papa León en Francia en septiembre

En un comunicado de prensa publicado a primera hora de la tarde del 9 de junio, el cardenal Jean-Marc Aveline, presidente de la Conferencia Episcopal Francesa (CEF), detalló el itinerario del viaje del Papa León XIV a Francia, previsto del 25 al 28 de septiembre.

La Conferencia Episcopal Francesa ha anunciado el itinerario oficial de la muy esperada visita del Pontífice a París, Lourdes y Metz este mes de septiembre

Durante su primera parada en París, visitará la catedral de Notre Dame el 25 de septiembre y celebrará una misa al aire libre el 26 de septiembre. Posteriormente, el sucesor de Pedro viajará a Lourdes el 27 de septiembre y, más tarde, a Metz el 28 de septiembre.

"Desde el inicio de su pontificado, invité al Papa León XIV a visitarnos. No fue difícil convencerlo", afirma el cardenal Aveline, arzobispo de Marsella. En coordinación con el nuncio apostólico (el embajador del Papa) en Francia, el cardenal Aveline dio a conocer el programa de los días que el Papa pasará en el país este mes de septiembre.

París y Notre Dame

Notre-Dame de Paris. Henrique Campos / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

El Pontífice viajará primero a París. Allí, celebrará las solemnes Vísperas en la Catedral de Notre Dame el 25 de septiembre. Se invita a sacerdotes, diáconos y sus esposas, personas consagradas, religiosos y religiosas, y seminaristas de toda Francia. Por la noche, el Papa participará en una gran vigilia de oración con jóvenes franceses en un lugar aún por determinar.

Al día siguiente, 26 de septiembre, el Papa León XIV celebrará una solemne misa al aire libre en París "a primera hora de la tarde". Además de estos actos en la capital, visitará la sede de la UNESCO, una parada que la Santa Sede ya había confirmado al formalizar el viaje.

También podrían realizarse otras paradas aún no confirmadas. Según fuentes consultadas por I.MEDIA, es probable que el Pontífice visite el Palacio del Elíseo, la Universidad Católica de París y la residencia de cuidados paliativos Jeanne Garnier.

Lourdes y Metz

Lourdes. Shutterstock I DyziO

Según información de I.MEDIA, se espera que el Papa salga de París la noche del 26 de septiembre rumbo a Lourdes. El cardenal Aveline señala que el 267.º sucesor de Pedro celebrará la misa a primera hora de la tarde del 27 de septiembre en la ciudad mariana, "en la pradera frente a la Gruta".

La última etapa de este viaje apostólico tendrá lugar en el este de Francia, en Metz. El Papa León XIV celebrará la misa en la catedral de San Esteban la tarde del 28 de septiembre. Los obispos de la COMECE (Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea) anunciaron el 21 de mayo que el último día del viaje del Papa a Francia estaría dedicado a la paz y a Europa.