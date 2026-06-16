Cómo otro papa León contribuyó a inspirar la Copa del Mundo

El francés Jules Rimet fue quien estuvo detrás de la Copa del Mundo, y para ello se inspiró en el papa León XIII y en la Doctrina Social Católica. Sigue leyendo y conoce cómo fue

Ahora que la Copa del Mundo de la FIFA vuelve a acaparar la atención de miles de millones de personas en todo el mundo, vale la pena recordar que el torneo debe gran parte de su existencia a un hombre inspirado por un Papa llamado León. Mucho antes de que el Papa León XIV saludara a los peregrinos en la Plaza de San Pedro, otro León estaba contribuyendo a dar forma al mundo moderno.

La encíclica Rerum Novarum, publicada en 1891 por el Papa León XIII, transformó la Doctrina Social católica al centrarse en la dignidad de los trabajadores, la atención a los pobres y la responsabilidad de la sociedad de promover el desarrollo humano.

La Copa Mundial FIFA

Entre quienes se vieron influenciados por esas ideas se encontraba un joven francés llamado Jules Rimet. Hoy en día, el nombre de Rimet perdura principalmente en viejos trofeos y en concursos de preguntas sobre fútbol. Sin embargo, sin él, tal vez nunca hubiera existido la Copa Mundial de la FIFA.

Nacido en 1873 y criado en una familia católica, Rimet se mudó a París cuando era joven y se involucró en obras de caridad entre los habitantes más pobres de la ciudad. Creía firmemente que el deporte podía tener un propósito más allá del entretenimiento. En una época en la que muchos clubes se dirigían a clases sociales específicas, fundó el Club de Fútbol Red Star en 1897 y abrió sus puertas a jugadores de todos los orígenes.

Era una idea extraordinariamente sencilla, pero poderosa: un campo de fútbol podía reunir a personas que, de otra manera, tal vez nunca se hubieran conocido.

Al mirar hacia atrás, es difícil no sonreír al pensar en ello. La Copa del Mundo es ahora famosa por sus superestrellas, los contratos televisivos, los goles espectaculares y los ocasionales brotes de histeria nacional. Sin embargo, uno de los hombres más responsables de su creación estaba motivado por la fe en la dignidad humana y la inclusión social.

Luego llegó la Primera Guerra Mundial

Al igual que millones de personas, Rimet fue testigo de cómo un continente se desgarraba a sí mismo. Sirvió como oficial y recibió la Croix de Guerre por su servicio. La experiencia fortaleció su convicción de que las naciones necesitaban formas de relacionarse más allá del campo de batalla. Creía que el fútbol podía ayudar.

Ese sueño lo llevó finalmente a la FIFA, donde asumió la presidencia en 1921. Durante los siguientes 33 años trabajó incansablemente para transformar el fútbol, pasando de ser un conjunto de competiciones regionales a convertirse en un deporte verdaderamente global. El resultado llegó en 1930, cuando Uruguay fue sede de la primera Copa Mundial de la FIFA.

En aquel entonces solo participaron 13 países. No había audiencias televisivas globales, ni calendarios colgados en los refrigeradores, y, por supuesto, tampoco debates interminables en las redes sociales sobre los árbitros. Sin embargo, la idea resultó irresistible. Una competencia que unía a los países a través del deporte en lugar del conflicto tuvo un impacto que traspasó con creces los límites del campo de fútbol.

Casi un siglo después, miles de millones de personas ven ahora el torneo. Las familias se reúnen alrededor de los televisores. Desconocidos celebran juntos en las plazas públicas. Los niños sueñan con representar a sus países, y naciones enteras se ven unidas por la suerte de 11 jugadores que persiguen un balón.

Es fácil enfocarse en el espectáculo, los goles, los trofeos y las celebraciones. Sin embargo, detrás del torneo se esconde una idea bastante hermosa.

El futbol une a las personas

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Jules Rimet creía que el deporte podía tender puentes entre las personas. El papa León XIII creía que todo ser humano poseía una dignidad inherente. Ninguno de los dos podría haber imaginado la magnitud que la Copa del Mundo llegaría a alcanzar, pero ambos comprendieron algo importante sobre los seres humanos: estamos hechos para conectarnos.

Ahora que los católicos siguen al Papa León XIV, amante de los deportes, y los aficionados al fútbol siguen la Copa del Mundo, es difícil no sonreír ante la inesperada conexión entre dos papas llamados León. Al explicar su elección de nombre, León XIV se refirió al legado del Papa León XIII y a su preocupación por la dignidad humana, el trabajo y el bien común. Más de un siglo antes, esas mismas ideas ayudaron a inspirar a un joven católico francés llamado Jules Rimet, ¡cuyo sueño acabaría convirtiéndose en la Copa Mundial de la FIFA que hoy vitorean miles de millones de personas!