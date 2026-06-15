Ucrania: La catedral de la Dormición de Kyiv, devastada por las llamas

Una serie de ataques aéreos rusos contra Ucrania en la mañana del 15 de junio causaron la muerte de al menos 11 personas y devastaron la Catedral de la Dormición en Kiev, una joya ortodoxa declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Mientras Rusia y Ucrania se acusan mutuamente, la comunidad internacional condena el ataque como un atentado contra el patrimonio universal y la humanidad

Al menos 11 personas murieron la mañana del 15 de junio de 2026 en una serie de ataques aéreos rusos contra ciudades ucranianas. Un incendio también arrasó la Catedral de la Dormición, una emblemática iglesia ortodoxa del siglo XI en Kiev, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En Kiev, donde muchos barrios se vieron afectados, se vio a los residentes corriendo por las calles en busca de refugio mientras una luz cegadora iluminaba el cielo enrojecido por el fuego.

Tras estos ataques, un incendio dañó el tejado de la Catedral de la Dormición, una de las iglesias del renombrado complejo del Monasterio de las Cuevas de Kiev (Kyiv Pechersk Lavra), declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El Kyiv Pechersk Lavra es uno de los lugares religiosos, históricos y culturales más importantes de Europa del Este. Este complejo monástico ortodoxo milenario, fundado en el siglo XI, es un importante hito arquitectónico situado en una colina con vistas a la margen derecha del río Dniéper en Kiev. La palabra "lavra" en ucraniano se refiere a un tipo específico de gran monasterio de la Iglesia Ortodoxa, caracterizado por cuevas subterráneas habitadas por monjes ermitaños; de ahí el nombre de "Monasterio de las Cuevas". El monasterio fue fundado por los monjes San Antonio Athonita y San Teodosio, quienes inicialmente se retiraron a cuevas en los alrededores de Kiev.

El metropolitano Epifanio de Kiev, primado de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, denunció el ataque como un "crimen contra la humanidad, la historia y el cristianismo". El Ministerio de Defensa ruso, por su parte, negó haber atacado la catedral, que también tiene gran importancia religiosa para Rusia, y afirmó que había sido alcanzada por un misil Patriot de fabricación estadounidense lanzado desde el sistema de defensa aérea ucraniano. Una de las fachadas de la catedral resultó dañada, su techo parcialmente destruido y más de una docena de camiones de bomberos fueron desplegados en el lugar.

Sitios culturales afectados

"Nada justifica este ataque contra nuestro patrimonio universal", reaccionó el presidente francés Emmanuel Macron el X. Según Kiev, la catedral de la Dormición ya había sufrido daños leves en dos ocasiones a causa de ataques rusos. El Monasterio de las Cuevas, con sus emblemáticas cúpulas doradas, ha sido el centro de un conflicto religioso en los últimos años tras la expulsión de sus monjes, acusados ​​de tener vínculos con Moscú, algo que ellos niegan.

Según la Fuerza Aérea Ucraniana, Rusia lanzó un total de 70 misiles y 611 drones, dirigidos principalmente contra la capital, de los cuales 50 y 582, respectivamente, fueron interceptados. En Kiev, al menos cinco personas murieron y 35 resultaron heridas, informó el alcalde Vitaliy Kitschko. En Járkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, cuatro rescatistas y un empleado municipal perdieron la vida, y nueve personas resultaron heridas, según el ministro del Interior, Igor Klymenko. Una persona también murió en un ataque en Jersón, en el sur de Ucrania, ocurrido horas antes, según el gobernador local, Oleksandr Prokudin.