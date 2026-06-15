Tips para cuando se retrasa un vuelo, inspirados en León XIV

Ahora que los aeropuertos se preparan para su temporada de mayor actividad, los inesperados contratiempos de viaje del Papa León ofrecen algunas lecciones sorprendentemente útiles para los demás viajeros

A medida que se acerca el verano, millones de viajeros se preparan para las vacaciones familiares, las peregrinaciones, las bodas, las reuniones y la tradición anual de convencerse a sí mismos de que este año, de alguna manera, las cosas serán diferentes en el aeropuerto. Por eso te mostramos algunos tips inspirados en el Papa León XIV para sobrevivir a un vuelo retrasado.

No será así

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En algún momento, los vuelos se retrasan y pasan de "A tiempo" a "Retrasado". Los pasajeros se amontonan en los mostradores de las aerolíneas con la expresión decidida de quienes se preparan para unas negociaciones diplomáticas, y los ánimos a menudo se caldearán. Se perderán maletas. Se perderán conexiones.

Incluso el Papa León descubrió recientemente que ninguna autoridad papal puede persuadir a un avión para que ignore un problema técnico. Durante su viaje de regreso desde España, un problema mecánico retrasó su vuelo a casa, lo que finalmente le obligó a viajar en otro avión, generosamente cedido por el rey de España.

Teniendo esto en cuenta, aquí tienes algunas formas católicas de sobrevivir a la experiencia, ¡especialmente si no hay ningún miembro de la realeza española a mano para salvar el día!

1 Acepta que ya no eres el protagonista

Nada te hace sentir más pequeño que un vuelo retrasado. En un momento estás calculando con seguridad a qué hora llegarás y organizando mentalmente el resto del día. Al siguiente, estás sentado en el suelo junto a la puerta 47, cargando el móvil en un enchufe que compartes con seis desconocidos y preguntándote si volverás a ver tu equipaje.

Para quienes les gusta tener el control —y eso nos incluye a la mayoría de nosotros—, los aeropuertos nos recuerdan que el universo no tiene por qué ajustarse a nuestros horarios.

2 Los aeropuertos son buenos para practicar la generosidad

En primer lugar, es importante recordar que el empleado de la aerolínea no fue el responsable de retrasar tu vuelo. Tampoco lo fue el adolescente que servía el café. Ni tampoco el padre agotado cuyo hijo pequeño está expresando en estos momentos su firme opinión sobre los viajes aéreos a un volumen que fácilmente podría ahogar el ruido de los motores del avión...

Los aeropuertos están llenos de gente que está pasando por un mal día. Un poco de paciencia y consideración suelen tener más impacto del que imaginamos.

3 Recuerda que todo el mundo lleva consigo algo

Una de las cosas curiosas de los aeropuertos es que cientos de historias personales se cruzan brevemente en el mismo espacio. El hombre de negocios que se apresura a una reunión. La abuela que se dirige a una boda. El estudiante que regresa a casa. El pasajero nervioso tentado a interpretar el retraso como una "señal" de que no debería viajar. La familia que viaja para asistir a un funeral.

Así que, si esa persona te está irritando en la cola de seguridad, recuerda que puede estar cargando con un peso del que tú no sabes nada, ya sea físico o mental.

4 Prepara bocadillos previamente

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Cualquiera que haya pagado los precios del aeropuerto por una botella de agua y un paquete de almendras sabe que la prudencia sigue siendo una de las grandes virtudes cristianas. Y si viajas en familia, sabrás que si quieres dar de comer a tu pareja y a tus hijos, tendrás que hipotecarte. Así que, antes de dirigirte al aeropuerto, asegúrate de llevar comida suficiente para hacer frente a cualquier posible retraso.

5 Redescubre el arte perdido de no hacer nada

Un vuelo retrasado nos ofrece algo que la mayoría de nosotros rara vez experimentamos: unos momentos inesperados en los que no hay ningún otro sitio al que ir.

En lugar de pasar la próxima hora actualizando la aplicación de la aerolínea cada 30 segundos, ¿por qué no aprovechar parte de ese tiempo para volver a conectar con los santos? Al fin y al cabo, si hay alguien que entiende de viajes difíciles, desvíos inesperados y la importancia de la paciencia, son ellos.

Como mínimo, una breve oración probablemente sea un mejor uso de tu tiempo que mirar con ira el panel de salidas y esperar que se asuste lo suficiente como para cambiar.