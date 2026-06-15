Todos los días cultivamos relaciones interpersonales, pero, ¿cómo está actualmente tu relación con Dios? Te proponemos un pequeño test para comprobarlo

Todos los días tenemos tratos con diferentes personas, ya sean familiares, amigos, compañeros de estudio o de trabajo, o, incluso, personas con las que casualmente nos topamos en la calle y que no volveremos a ver; pero para todas tenemos una actitud especial. Sin embargo, tal vez no hemos reparado en la relación más importante: la que tenemos actualmente con Dios. Por eso, proponemos realizar un pequeño test para averiguarlo.

1 Al levantarte

Cuando te despiertas por la mañana, lo primero que haces es:

a) Revisar el celular.

b) Persignarte y dar gracias a Dios.

2 Cuando tomas tus alimentos

Cuando te dispones a comer, inmediatamente tú:

a) Comes aprisa porque tienes poco tiempo.

b) Bendices los alimentos.

3 Antes de salir de casa

Te preparas para salir a trabajar, a la escuela o de viaje, tú siempre:

a) Sales corriendo porque vas con retraso.

b) Te encomiendas a Dios para que te acompañe.

4 Si tienes que tomar una decisión importante

a) Lo comentas con una persona de tu confianza y sopesas pros y contras.

b) Pides al Espíritu Santo que te ilumine y luego lo comentas con una persona de tu confianza y sopesas pros y contras.

5 Para ti, el domingo

Ha terminado la semana laboral y llega el domingo, un día que esperabas con ansia, porque:

a) Es día de descanso y quieres ver series sin que nadie te moleste.

b) Es el día del Señor, por eso te preparas para ir a Misa y pasarlo con tu familia.

Resultados

Si elegiste la mayoría de respuestas con la letra "a", hay que trabajar en esa relación, porque como todas las que tenemos, debemos cultivarla para que madure y no se marchite.

Si la mayoría de tus respuestas fueron "b", felicidades, Dios ocupa un sitio importante en tu vida y sabes que contando con Él sigues por el camino seguro al cielo.

La buena noticia está en que Dios nunca se cansa de esperarnos, como san Pedro escribió: