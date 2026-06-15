¿Para una buena relación de pareja debe ser un 50/ 50? 

¿Alguna vez te has preguntado si la relación debe ser mitad y mitad? La ciencia y la fe responden a cómo llevar un sano equilibrio en la pareja

En los últimos años se ha popularizado la idea de que una relación de pareja debe ser "50/50": es decir, ambos deben aportar lo mismo en dinero, en tareas domésticas, cuidado de los hijos y responsabilidades cotidianas. A simple vista parece una fórmula justa, pero ¿es realmente posible mantenerse mitad y mitad durante todo el matrimonio?

La realidad demuestra que las parejas atraviesan distintas etapas y puede haber momentos en los que uno de los dos enfrente una enfermedad, pierda el empleo, tenga una carga laboral más pesada o necesite apoyo emocional. En esas circunstancias, esperar a que ambos aporten exactamente lo mismo puede generar frustración y malentendidos.

Entonces, ¿qué dicen la psicología, la ciencia y la fe sobre este tema? Quizá el verdadero equilibrio no consiste en dividir todo por la mitad, sino en aprender a sostenerse mutuamente según las necesidades de cada momento.

La parejas flexibles funcionan mejor

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La investigación sobre relaciones a largo plazo muestra que las parejas exitosas desarrollan una fuerte capacidad de adaptación. Autores como John Gottman han encontrado que las relaciones duraderas no se caracterizan por una división exacta de responsabilidades, sino por la disposición de ambos a responder a las necesidades del otro.

La clave no es que siempre uno dé más que el otro, sino que exista reciprocidad a lo largo del tiempo. Si uno está enfermo, el otro asume más responsabilidades. Si uno atraviesa una crisis emocional, el otro brinda más apoyo. Si uno tiene una temporada laboral intensa, el otro puede asumir más tareas domésticas, sin reclamos y sin resentimientos o sin esperar algo a cambio de quién da más y quien da menos.

El riesgo de llevar una "contabilidad emocional"

Algunas parejas caen en el error de llevar la cuenta de lo que hacen por el otro y después lo dicen a modo de reclamo, por ejemplo: "Yo hice esto por ti." "Yo me esfuerzo más." "Yo siempre cedo."

Cuando la relación se ve dominada por estos comentarios que se suman a la contabilidad emocional, aparecen: el resentimiento, la competencia entre ambos y el distanciamiento emocional.

Mientras que las parejas más satisfechas suelen enfocarse menos en quién ganó o perdió y más en cómo enfrentar juntos los desafíos que aparecen en el camino. Pues son un equipo y en un equipo hay un apoyo constante como en una carrera de relevos, en el que se van ayudando mutuamente.

La teoría de la burbuja para construir un vínculo saludable

El psicólogo Stan Tatkin, experto en relaciones de pareja, fundamentó esta teoría y explicó cómo puede ayudar a las parejas a tener un vínculo más sano y resistente.

La teoría consiste en crear un acuerdo mutuo en el que la prioridad sea la pareja misma, por encima de todo y de todos. De modo que, sea un espacio seguro de bienestar y de alivio para ambos, en el que ambos se sientan queridos y validados.

El amor no se mide, se entrega

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Desde una visión cristocéntrica, el matrimonio, nunca ha sido visto como un contrato de partes iguales, sino como una alianza de entrega mutua. En Gálatas 6,2 encontramos: "Lleven los unos las cargas de los otros" Por lo nos presupone que habrá momentos en que uno cargará más peso que el otro.

Un amor al 100%

El verdadero amor es aquel en el que ambos dan su 100% y es saber que con el paso del tiempo esos roles pueden invertirse, por lo que habrá días en que uno solo pueda dar un 20% porque está agotado, enfermo o atravesando una crisis. Entonces el otro aportará un 80%. Y en otro momento sucederá al revés. Lo importante es que ambos sigan comprometidos con el proyecto común.